Yabancı kuralı değişiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki akşam yabancı kuralı hakkında yaptığı açıklaması TFF'nin yeniden harekete geçmesini sağladı.
Türk futbolunun en önemli gündem maddesi olan yabancı kuralı hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Yıldırım Demirören ve ekibini harekete geçirdi. Erdoğan'ın açıklamaları yeni yol haritasının belirlenmesinde öncü oldu. Süper Lig ekiplerinin tepkisini çekmemek için yabancı kuralının kademeli olarak hayata geçirilmesi bekleniyor.
TFF HAREKETE GEÇİYOR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kulüplerimizle konuşarak bir yere vardırmamız lazım. Futbolda özellikle yabancı oyuncu sayısının aşırı oluşu, bize bazı dezavantajlar getiriyor. En önemli dezavantajı, A Milli Takım'a yansıması. Kulüplerimiz hiç mi yabancı oynatmasın? Oynatsın ama bu kadar fazla değil. Bakıyorsun sahaya, neredeyse yerli oyuncu yok. Bunu doğru bulmuyorum. Gereğinden fazla" sözleri TFF'yi harekete geçirdi.
Bu açıklama sonrası Yıldırım Demirören, Kulüpler Birliği ile bir araya gelecek. Yapılacak görüşmede yabancı sınırı ve altyapıdan oyuncu bulundurma zorunluluğu masaya yatırılacak.
En kısa sürede gerçekleştirilmesi planan toplantıda yabancı sınırının kademe şeklinde düşürülmesi ve kadroda altyapıdan oyuncu bulundurma sayısını da arttırılması gündem maddesi olacak.
Fatih Terim'in ardından teknik direktörlük görevine getirilen Mircea Lucescu'dan da bu doğrultuda detaylı bir rapor hazırlanması istendiği belirtildi.
Şu andaki kurala göre takımlar kadrolarında 14 yerli ve 14 yabancı oyuncu bulundurabiliyorlar. 21 kişilik maç kadrosuna ise en az 9 yerli isim yazmak zorunda olan ekipler, sahaya 11 yabancı futbolcuyla da çıkabiliyor.
- 17 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 09:04
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Galatasaraylı yöneticiden işte o sözler
Toplam 17
Yorum
gs Aman oymuş buymuş tartışma sürer gider 16 . hafta beşiktaş maçı görürüz işte neyin ne olduğunu.
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Galatasaraylı yöneticiden işte o sözler
Toplam 17
Yorum
karakartal HALİS VE CÜNEYT YANINDAYSA KORKMA YÜRÜÜÜÜÜÜ
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Dönüşlerde artık kaybetmiyor
Toplam 12
Yorum
şampıyon beşiktas gs 2 yıldır avrupada yok fener 9 yıldır yok avrupada bu nasıl buyukluk:))
Yabancı kuralı değişiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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