Porto deplasmanda, Braga evinde güldü

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki rakiplerinden Porto, Rio Ave deplasmanında 2-1 galip gelerek 6'da 6 ile yoluna devam etti. Mavi-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 54'üncü dakikada Danilo Pereira ve 67'nci dakikada Moussa Marega atarken, ev sahibi Rio Ave'nin tek golünü 80'inci dakikada Nuno Santos kaydetti.



?Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi C Grubu'ndaki rakiplerinden Sporting Braga ise, Vitoria Guimaraes'i kendi sahasında 2-1 mağlup etti. 23'üncü dakikada Paulinho ile öne geçen ev sahibi ekibe cevap 37'nci dakikada Raphael'den geldi. İlk yarının son dakikasında Ahmed Hassan ile tekrardan önce geçen Braga, ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. Mücadelenin ikinci yarısında gol sesi çıkmazken, Braga sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Braga puanını 9'a yükseltirken, Guimaraes 7 puanda kaldı.