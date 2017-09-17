Arda Turan'a büyük tepki
Atletico Madrid'in yeni stadı Wanda Metropolitano'da kulübün unutlmaz oyuncularına da özel taşlar yapıldı. Bu oyuncularda birisi olan Arda Turan'ın taşına Atleticolu taraftarlar tarafından zarar verildi.
Atletico Madrid kulüp tarihen geçmiş futbolculara yeni stadında özel taşlar yaptırdı. Yeni statta yer alan bu taşlardan bazılarına taraftarlar tarafından zara verildi. 2015 yılında Atletico'dan Barcelona'ya transfer olan Arda Turan'ın isminin yer aldığı taşa da zarar verildi.
Arda Turan'ın yanı sıra Atletico'dan Real Madrid'e giden Hugo sanchez'in taşı da zarar gördü. Taraftarların tepkisine maruz kalan bir diğer isim ise Sergio Agüre oldu.
- 17 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 09:44
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Son karar tek forvet
Toplam 1
Yorum
ddedde Yapılanma ve sistemin başta olmayınca transferlerde rast gele olursa ne sistem olur nede güzel oyun.böyle bocalayıp durursun.
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Diego fırtına gibi
Toplam 2
Yorum
c.suat bu adam pereira'nın sisteminde orta sahada yalnız kaldı ve sorumluluk almayanların arasında başarısız göründü.kalsaydı bugün konuşuluyordu.
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Mehmet Topal şoku!
Toplam 1
Yorum
ALEX10 KEŞKE DESOUZA VE OZAN DA SAKATLANSA DA ÖNLİBEROSUZ OYNASAK.BELKİ 2 FORVETE GEÇMEK ZORUNDA KALIRIZ.ESKİDEN 2 FORVET VARDI DAHA ÇOK GOL VARDI
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