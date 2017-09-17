Amatör lig hazırlık maçında büyük kavga

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 6'ncı grupta mücadele edecek olan Ereğli Belediyespor ile Süper Amatör Lig takımlarından Kozlu Belediyespor hazırlık maçı oynadı. Kozlu Belediyespor'un stadyumunda oynanan karşılaşmanın ikinci yarısında iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı. Maçın 60'ıncı dakikasında yaşanan faul pozisyonunun ardından Ereğli Belediyespor'un kaptanı İbrahim Ülüm'ün rakip takım oyuncularına yaptığı hareketin ardından tartışma yaşandı. Oyuncuların da araya girmesinin ardından tartışma kavgaya dönüştü. İki takım oyuncuları sahanın içerisinde tekme tokat kavga etti. Yaşanan arbede sırasında yaralanan Kozlu Belediyespor oyuncusu Zafer Karabatak, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Ereğli Belediyesporlu bazı oyuncuların da arbede sırasında hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. İki takım oyuncuları da birbirinden şikayetçi oldu. Polis, kavgayla ilgili soruşturma başlattı.