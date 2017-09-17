Amatör lig hazırlık maçında büyük kavga
Zonguldak amatör lig takımlarından Kozlu Belediyespor ile Ereğli Belediyespor arasında oynanan hazırlık karşılaşmasında futbolcular arasında yaşanan gerginliğin ardından başlayan kavgada oyuncular tekme tokat birbirine girdi.
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 6'ncı grupta mücadele edecek olan Ereğli Belediyespor ile Süper Amatör Lig takımlarından Kozlu Belediyespor hazırlık maçı oynadı. Kozlu Belediyespor'un stadyumunda oynanan karşılaşmanın ikinci yarısında iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı. Maçın 60'ıncı dakikasında yaşanan faul pozisyonunun ardından Ereğli Belediyespor'un kaptanı İbrahim Ülüm'ün rakip takım oyuncularına yaptığı hareketin ardından tartışma yaşandı. Oyuncuların da araya girmesinin ardından tartışma kavgaya dönüştü. İki takım oyuncuları sahanın içerisinde tekme tokat kavga etti. Yaşanan arbede sırasında yaralanan Kozlu Belediyespor oyuncusu Zafer Karabatak, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Ereğli Belediyesporlu bazı oyuncuların da arbede sırasında hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. İki takım oyuncuları da birbirinden şikayetçi oldu. Polis, kavgayla ilgili soruşturma başlattı.
- 17 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:16
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M.Başakşehir - Trabzonspor | Canlı
Toplam 10
Yorum
Ahmet Kara Bu Ersun la şampiyonluk hayal. Olcay nerede oynuyor. Olcayın yerine solda Castillo yada bongondayı koysaydı en az 2 tane daha gol atardık
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''Artık kadınlar da futbol konuşuyor''
Toplam 5
Yorum
DeLy 5 PARA ETMEYEN AMA YABANCI KURALI SAYESİNDE MİLYONDOLAR VERİLEN TÜRK FUTBOLCULARA KARŞIYIIM KARDEŞİM DECODERİ GERİ VERİRİM İZLEMEMDE.
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M.Başakşehir - Trabzonspor | Canlı
Toplam 10
Yorum
Ts konya Oyuna duruca onası rodrogolle yı ikinci yarı al defansta sıkıntılı bırakta yalnız zorlanır orta sahayida rahatlat ersun hoca
Amatör lig hazırlık maçında büyük kavga haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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