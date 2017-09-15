Giuliano'ya büyük şok!
Brezilya Milli Takımı'nın Bolivya ve Şili ile oynayacağı maçlar ıiçin belirlenen 24 kişilik kadrosu açıklandı. Son kadroda yer alan Giuliano, dışarıda kaldı.
Brezilya Milli Takımı'nın Dünya Kupası Güney Amerika Elenmeleri kapsamındaBolivya ve Şili ile oynayacağı mücadelelerin kadroları açıklandı.
Son kadroda yer alan Fenerbahçeli Giuliano dışarıda kalırken, Türkiye'den hiçbir isim davet almadı. 2010'da ilk kez Brezilya Milli Takımı'nın formasını sırtına geçiren Fenerbahçe'nin yeni transferi, 13 kez milli olmuştu. Kadroya, Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Diego Ribas da dahil edildi.
Brezilya, 5 Ekim'de deplasmanda Bolivya ile karşılaşacakken, 11 Ekim'de ise evinde Şili'yi konuk edecek.
BREZİLYA MİLLİ TAKIMI'NIN KADROSU ŞU ŞEKİLDE
KALECİLER
Alisson (Roma)
Ederson (Manchester City)
Cassio (Corinthians)
DEFANS
Miranda (Inter Milan)
Thiago Silva (Paris Saint Germain)
Marquinhos (Paris Saint Germain)
Jemerson (Monaco)
Marcelo (Real Madrid)
Filipe Luis (Atletico Madrid)
Daniel Alves (Paris Saint Germain)
Danilo (Manchester City)
ORTA SAHA
Casemiro (Real Madrid)
Fernandinho (Manchester City)
Fred (Shakthar Donetsk)
Diego (Flamengo)
Artur (Grêmio)
Paulinho (Barcelona)
Renato Augusto (Beijing Guoan)
Phillipe Coutinho (Liverpool)
Willian (Chelsea)
FORVET
Neymar (Paris Saint Germain)
Gabriel Jesus (Manchester City)
Diego Tardelli (Shandong Luneng)
Roberto Firmino (Liverpool)
- 15 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 18:19
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Türkiye-İzlanda maçının biletleri 1 saat içinde tükendi
Toplam 2
Yorum
Ziyattin Bostacı Fatih Terimden,Volkan Demirel'den Milli Takım kurtuldu, Emre,Arda,Caner,Selçuk,M.Topal dansa inşallah kuruluruz, Milli Takım Başarılı olur,
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Türkiye-İzlanda maçının biletleri 1 saat içinde tükendi
Toplam 2
Yorum
Ziyattin bostancı Milli Takım Emre,Arda,Caner,Selçuk,M.Topal dan kereme bekledikleri süre başarılı olamaz, başarılı olunsa idi dünya kupalarındaydık,olmuyor,
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"Artık çok zor"
Toplam 122
Yorum
Fenerbahceliyim Demek ki adamda ne kompleks varmış ki, bu şekilde düşünüyor. İlginç.
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