 Giuliano'ya büyük şok! – Fotomaç – 15 Eylül 2017
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    15 Eylül 2017, Cuma
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    Giuliano'ya büyük şok!

    Giuliano'ya büyük şok!

    Brezilya Milli Takımı'nın Bolivya ve Şili ile oynayacağı maçlar ıiçin belirlenen 24 kişilik kadrosu açıklandı. Son kadroda yer alan Giuliano, dışarıda kaldı.

    Brezilya Milli Takımı'nın Dünya Kupası Güney Amerika Elenmeleri kapsamındaBolivya ve Şili ile oynayacağı mücadelelerin kadroları açıklandı.

    Son kadroda yer alan Fenerbahçeli Giuliano dışarıda kalırken, Türkiye'den hiçbir isim davet almadı. 2010'da ilk kez Brezilya Milli Takımı'nın formasını sırtına geçiren Fenerbahçe'nin yeni transferi, 13 kez milli olmuştu. Kadroya, Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Diego Ribas da dahil edildi.

    Brezilya, 5 Ekim'de deplasmanda Bolivya ile karşılaşacakken, 11 Ekim'de ise evinde Şili'yi konuk edecek.



    BREZİLYA MİLLİ TAKIMI'NIN KADROSU ŞU ŞEKİLDE

    KALECİLER
    Alisson (Roma)
    Ederson (Manchester City)
    Cassio (Corinthians)

    DEFANS
    Miranda (Inter Milan)
    Thiago Silva (Paris Saint Germain)
    Marquinhos (Paris Saint Germain)
    Jemerson (Monaco)
    Marcelo (Real Madrid)
    Filipe Luis (Atletico Madrid)
    Daniel Alves (Paris Saint Germain)
    Danilo (Manchester City)

    ORTA SAHA
    Casemiro (Real Madrid)
    Fernandinho (Manchester City)
    Fred (Shakthar Donetsk)
    Diego (Flamengo)
    Artur (Grêmio)
    Paulinho (Barcelona)
    Renato Augusto (Beijing Guoan)
    Phillipe Coutinho (Liverpool)
    Willian (Chelsea)

    FORVET
    Neymar (Paris Saint Germain)
    Gabriel Jesus (Manchester City)
    Diego Tardelli (Shandong Luneng)
    Roberto Firmino (Liverpool)

    1. 15 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 18:19
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