 FIFA’dan Şanlı’ya müjde – Fotomaç – 15 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Eylül 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    FIFA’dan Şanlı’ya müjde

    FIFA’dan Şanlı’ya müjde
    Milli Takım'ın ve Fenerbahçe'nin eski yıldızı Tuncay Şanlı'nın bir dönem formasını giydiği Umm Salal'a karşı açtığı alacak davası FiFA'da sonuçlandı. Karar, Şanlı lehine çıktı. Hükmedilen tutarı 1 ay içinde ödemesi istenen Katar ekibi, 26 maçta 11 gol- 5 asistle oynayan Şanlı'nın sözleşmeye dayalı hak edişlerini ödememişti.
    1. 15 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:59
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    FIFA’dan Şanlı’ya müjde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.