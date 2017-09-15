Arsenal ve Köln'e soruşturma
Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), dün oynanan Arsenal-Köln maçı öncesinde yaşananlar için iki takım hakkında soruşturma açtı.
UEFA'dan yapılan açıklamada, Alman ekibine taraftarının meşale yakması, sahaya yabancı madde atması, stada zarar vermesi ve karışıklığa neden olması, İngiliz temsilcisine de konuk takımın taraftarına ayrılan tribünde merdiven boşluklarının dolu olmasından dolayı soruşturma açıldığı belirtildi.
Açıklamada, soruşturma neticesinin 21 Eylül'de duyurulacağı bildirildi.
UEFA Avrupa Ligi'nde dün oynanan ve Arsenal'ın 3-1 kazandığı maç öncesinde Köln'ü destekleyen 20 bin taraftarın Emirates Stadı'nın içinde ve dışında güvenliğinin sağlanamaması nedeniyle karşılaşma bir saat geç başlamıştı.
- 15 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:05
-
Kendime değil takıma oynarım
Toplam 8
Yorum
valbuena nasıl bir berbat takıma gelmiş olduğunu yeni yeni anlamaya başlamıştır,imkan olsa aldığı parayı geri vererek izmir marşı ile kaçar gider.
-
Tek forvet Jansen
Toplam 9
Yorum
asdf Aykut Kocaman'la "yan paslar"a hoş geldiniz
-
F.Bahçe'de hazırlıklar sürdü
Toplam 1
Yorum
alanya çok büyük ihtimalle maçı alır nokta
Arsenal ve Köln'e soruşturma haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.