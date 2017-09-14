Carlos Tevez'e ültimatom!
Çin Ligi takımlarından Shanghai Shenhua'nın yeni teknik direktörü Wu Jingui, kulübün astronomik bir maaş ödediği Arjantinli yıldız Carlos Tevez'i kilo vermediği sürece oynatmayacağını açıkladı.
Tevez'in fazla kilolarından kurtulması gerektiğini belirten Shenhua teknik direktörü, Arjantinli futbolcuya gözdağı verdi.
Tevez'i fit hale gelene dek oynatmayacağını dile getiren Wu Jingui, tecrübeli oyuncunun fiziksel açıdan takımın seviyesine ulaşması gerektiğine dikkat çekti.
Mart ayında transfer olduğu Shanghai Shenhua'da çıktığı 12 maçta sadece 2 gol kaydeden Tevez, sakatlığı nedeniyle sezonun büyük bir bölümünü kaçırdı.
33 yaşındaki Tevez, haftalık 720 bin euro ile dünyanın en çok kazanan futbolcusu konumunda.
- 14 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:02
-
''Rakamlar yalan söylemez''
Toplam 2
Yorum
ali ya hoca bu muslera her kornerde önce öne çıkıp sonra geriye çekilerek defans oyuncularını yanıltıyor bu yüzden habire gol yiyoruz
-
''Şampiyonlar Ligi takımı gibi oynadık''
Toplam 2
Yorum
BŞK. TÜM TAKIM VE YÖNETİCİLER OLARAK SİZİ KUTLUYORUM. SON YILLARDA TÜRK FUTBOLUNUN EN İYİ TEMSİLCİSİSİNİZ. BAŞARILARINIZIN DEVAMI DİLEĞİ İLE.
-
Ertuğrul Sağlam görevi bıraktı
Toplam 3
Yorum
CELAL OSMANLISPOR LA ANLASMIS TUDOR GIBI OLMASIN DIYE KENDI ISTIFA ETMIS OSMANLI 150 BIN I KENDI ODEMIS USTUNEDE 500 BIN MALATYA DAN FAZLA VERMIS
Carlos Tevez'e ültimatom! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.