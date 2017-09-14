Tevez'in fazla kilolarından kurtulması gerektiğini belirten Shenhua teknik direktörü, Arjantinli futbolcuya gözdağı verdi.

Tevez'i fit hale gelene dek oynatmayacağını dile getiren Wu Jingui, tecrübeli oyuncunun fiziksel açıdan takımın seviyesine ulaşması gerektiğine dikkat çekti.

Mart ayında transfer olduğu Shanghai Shenhua'da çıktığı 12 maçta sadece 2 gol kaydeden Tevez, sakatlığı nedeniyle sezonun büyük bir bölümünü kaçırdı.

33 yaşındaki Tevez, haftalık 720 bin euro ile dünyanın en çok kazanan futbolcusu konumunda.