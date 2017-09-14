 5. hafta hakemleri açıklandı – Fotomaç – 14 Eylül 2017
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    14 Eylül 2017, Perşembe
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    5. hafta hakemleri açıklandı

    5. hafta hakemleri açıklandı

    Süper Lig'in 5. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

    Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:

    Yarın:
    20.00 Kayserispor-Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

    16 Eylül Cumartesi:
    17.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Bursaspor: Bülent Yıldırım

    20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Kardemir Karabükspor: Ümit Öztürk

    20.00 Galatasaray-Kasımpaşa: Cüneyt Çakır

    17 Eylül Pazar:
    17.00 Osmanlıspor-Demir Grup Sivasspor: Hüseyin Göçek

    17.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor: Halis Özkahya

    20.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe: Mete Kalkavan

    20.00 Göztepe-Gençlerbirliği: Mustafa Öğretmenoğlu

    18 Eylül Pazartesi:
    20.00 Beşiktaş-Atiker Konyaspor: Serkan Çınar

    1. 14 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:55
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