5. hafta hakemleri açıklandı
Süper Lig'in 5. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Kayserispor-Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16 Eylül Cumartesi:
17.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Bursaspor: Bülent Yıldırım
20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Kardemir Karabükspor: Ümit Öztürk
20.00 Galatasaray-Kasımpaşa: Cüneyt Çakır
17 Eylül Pazar:
17.00 Osmanlıspor-Demir Grup Sivasspor: Hüseyin Göçek
17.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor: Halis Özkahya
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe: Mete Kalkavan
20.00 Göztepe-Gençlerbirliği: Mustafa Öğretmenoğlu
18 Eylül Pazartesi:
20.00 Beşiktaş-Atiker Konyaspor: Serkan Çınar
- 14 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:55
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Toplam 1
Yorum
kendi ağzından en fazla 15 gol atarım diyor bu adam 15 gol fenere yetmiyor ki..burada yanlış transfer olduğu ortada.
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İnstagram’ı kapattım!
Toplam 4
Yorum
tıpatıpaynı geldiği günden beri izliyorum..volkan şen-in aynısı bu adam..akibeti de öyle olacak..
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'Sonuna dek Aykut'
Toplam 75
Yorum
şükrü aziz efendi zaten bu adamın arkasında kalarak hayatı cehennem ettin bize umarım tozunuz kalmaz kısa zamanda takımda
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