U17 Milli Takımı'nın kadrosu belli oldu
Hindistan'ın 6-28 Ekim tarihlerinde ev sahipliğini yapacağı FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası öncesi milli takımın aday kadrosu belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, B Grubu'nda Paraguay, Mali ve Yeni Zelanda ile mücadele edecek Mehmet Hacıoğlu yönetimindeki 17 Yaş Altı Milli Takımı'nın aday kadrosuna davet edilen futbolcular şunlar:
Kaleci: Berke Özer (Altınordu), Ozan Can Oruç (Altınordu), Eren Bilen (Göztepe)
Defans: Şahan Akyüz (Altınordu), İsmail Çokçalış (Bursaspor), Abdussamed Karnuçu (Galatasaray), Bekir Melih Gökçimen (Galatasaray), Ozan Muhammet Kabak (Galatasaray), Ramazan Emirhan Civelek (Galatasaray), Berk Çetin (Borussia Mönchengladbach)
Orta saha: Egehan Gök (Altınordu), Kerem Atakan Kesgin (Bucaspor), Atalay Babacan (Galatasaray), Recep Gül (Galatasaray), Sezer Taşkolu (Göztepe), Sefa Akgün (Trabzonspor), Umut Güneş (Stuttgart)
Forvet: Embiya Ayyıldız (Altınordu), Yunus Akgün (Galatasaray), Malik Karaahmet (Karlsruher), Ahmed Kutucu (Schalke 04)
ÇALIŞMALAR 15 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK
Milli takım, Dünya Kupası öncesi 15 Eylül Cuma günü Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanarak, çalışmalarına başlayacak.
Millilerin, 18 Eylül Pazartesi günü Katar'ın başkenti Doha'ya gideceği ve burada 2 hazırlık karşılaşması oynayacağı belirtildi. Katar'dan 25 Eylül Pazartesi günü grup maçlarını oynayacağı Hindistan'ın Mumbai kentine geçecek milli takım, hazırlıklarına burada devam edecek.
Teknik direktörlüğünü Mehmet Hacıoğlu'nun yaptığı 17 Yaş Altı Milli Takımı, mayıs ayında Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda yarı final oynama başarısı göstererek, UEFA'yı temsilen Dünya Kupası'na katılacak 5 takımdan biri olma hakkı kazanmıştı.
- 13 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:57
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Joao Pereira'dan anlamlı paylaşım
Toplam 2
Yorum
akcbt seviyoruzzz seni pereiraaaaa , sen ne güzel bir adamsın böyleeee
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Joao Pereira'dan anlamlı paylaşım
Toplam 2
Yorum
mr adammmmm adammm
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Abdulkadir Ömür'e yeni sözleşme
Toplam 16
Yorum
forever1903 250 bin cok degilki, insallah imzalar da baska takim kapmaz, birisi 1 milyon teklif ederse hem akli hem futbolu karisir, problem burda
U17 Milli Takımı'nın kadrosu belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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