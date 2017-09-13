Transfere 4,71 milyar dolar harcandı
Dünyadaki futbol kulüpleri, 2017 yaz döneminde transfere 4,71 milyar dolar harcadı.
FIFA Transfer Eşleştirme Sistemi (TMS) tarafından hazırlanan rapora göre 1 Haziran-1 Eylül tarihlerinde küresel ölçekte gerçekleşen 7 bin 590 transfere, 4,71 milyar dolar harcama yapıldı.
Bu rakamla, geçen yılın tamamında transfere harcanan 4,79 milyar dolara yaklaşıldı.
Öte yandan, Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesinde (Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya, İtalya), bu transferlerin yüzde 21,2'sine imza atılarak, 4,71 milyar dolarlık harcamanın yüzde 77,9'u gerçekleştirildi.
- 13 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:34
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Çebi’den Aboubakar’a sitem
Toplam 11
Yorum
fatih topun ağırlığını bilmek o kadar önemli değilde Aboubakarın cezalı olduğunu bilmemek bir yönetici için biraz garip
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Aykut Kocaman depremi!
Toplam 77
Yorum
NASA evrende yaşam bulmak aykuttan futbol beklemekten kolay
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Aykut Kocaman depremi!
Toplam 77
Yorum
net ortada aziz rica etmezse aykut kimseleri yenemez bu kafayla
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