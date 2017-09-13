 Transfere 4,71 milyar dolar harcandı – Fotomaç – 13 Eylül 2017
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    13 Eylül 2017, Çarşamba
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    Transfere 4,71 milyar dolar harcandı

    Transfere 4,71 milyar dolar harcandı

    Dünyadaki futbol kulüpleri, 2017 yaz döneminde transfere 4,71 milyar dolar harcadı.

    FIFA Transfer Eşleştirme Sistemi (TMS) tarafından hazırlanan rapora göre 1 Haziran-1 Eylül tarihlerinde küresel ölçekte gerçekleşen 7 bin 590 transfere, 4,71 milyar dolar harcama yapıldı.

    Bu rakamla, geçen yılın tamamında transfere harcanan 4,79 milyar dolara yaklaşıldı.

    Öte yandan, Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesinde (Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya, İtalya), bu transferlerin yüzde 21,2'sine imza atılarak, 4,71 milyar dolarlık harcamanın yüzde 77,9'u gerçekleştirildi.

    1. 13 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:34
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