 O’Neill hakim karşısında – Fotomaç – 13 Eylül 2017
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    13 Eylül 2017, Çarşamba
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    O’Neill hakim karşısında

    O’Neill hakim karşısında

    Alkolü araç kullanan Kuzey İrlanda Teknik Direktörü Michael O'Neill, 10 Ekim'de hakim karşısına çıkacak. O'Neill, İskoçya'da alkollü yakalanınca tutuklanmıştı. K. İrlanda Futbol Federasyonu konu için açıklama yapmadı.

    1. 13 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:59
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