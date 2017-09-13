O’Neill hakim karşısında
Alkolü araç kullanan Kuzey İrlanda Teknik Direktörü Michael O'Neill, 10 Ekim'de hakim karşısına çıkacak. O'Neill, İskoçya'da alkollü yakalanınca tutuklanmıştı. K. İrlanda Futbol Federasyonu konu için açıklama yapmadı.
- 13 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:59
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Joao Pereira'dan anlamlı paylaşım
Toplam 2
Yorum
akcbt seviyoruzzz seni pereiraaaaa , sen ne güzel bir adamsın böyleeee
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Joao Pereira'dan anlamlı paylaşım
Toplam 2
Yorum
mr adammmmm adammm
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Abdulkadir Ömür'e yeni sözleşme
Toplam 16
Yorum
forever1903 250 bin cok degilki, insallah imzalar da baska takim kapmaz, birisi 1 milyon teklif ederse hem akli hem futbolu karisir, problem burda
O’Neill hakim karşısında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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