Ayağı kırılan futbolcunun Annesi sahaya daldı! | İZLEYİN
Paraguay Ligi'nde General Diaz ile Atletico National arasında oynanan karşılaşmada ilginç bir olay yaşandı. Bir pozisyon sonrası ayağı kırılan Richard Prieto'nun annesi kucağında çocuğuyla sahaya daldı.
Prieto'nun takım arkadaşları tarafından sakinleştirilen anne, oğlunun ayağının kırıldığını öğrenince gözyaşlarına hakim olamadı. Kucağındaki diğer çocuğunu bırakmadan sahada acı çeken oğluna koşan annenin telaşı, en az genç futbolcunun sakatlığı kadar izleyenleri etkiledi. Prieto'nun annesini sahaya indiren pozisyonda hakemin penaltı kararı vermemesi ise tartışma konusu oldu.
İŞTE O ANLAR...
- 13 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:28
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Fenerbahçe'de Alper Potuk sevinci
Toplam 8
Yorum
TAYFUN BABA FUTBOL BİLGİN MÜTHİŞ. NE İZLİYOSUN SEN YA. TAKIMA UYACAK DERKEN HANGİ TAKIMA. BENCE TAKIM VALBUENAYA UYMASI GEREKİR.
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"Messi olmaz ama Emre olur"
Toplam 6
Yorum
Surmene Insallah
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Aykut Kocaman depremi!
Toplam 95
Yorum
ali Aykut Hocanın Hocalığı asla tartışılmaz.Aynı hoca FB'yi Uefa finaline yaklaştırmıştır,Lig ve 2 kez TR kupası şampiyonu yapmış,Suç yönetimde!
Ayağı kırılan futbolcunun Annesi sahaya daldı! | İZLEYİN haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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