2018 Dünya Kupası biletleri satışa çıkıyor

Ev sahibi Rusya'nın yanı sıra Belçika, Meksika, Brezilya, İran, Japonya, Güney Kore ve Suudi Arabistan'ın gitmeyi garantilediği Dünya Kupası'nda maç bilet fiyatları, 360 lira ile 3.790 lira arasında satılacak. Rusya vatandaşları ise ev sahibi kontenjanı nedeniyle maç biletlerini 77 liradan başlayan fiyatlarla satın alabilecek.



FIFA'dan yapılan açıklamaya göre maç biletlerini satın almak isteyen futbolseverler için iki ayrı dönem olacak. Yarından itibaren 12 Ekim'e kadar devam edecek ilk dönem başvurularında, FIFA'nın internet sitesine girilerek form dolduran taraftar arasından yapılacak kura çekiminin ardından kazananlar, 16 Kasım'da açıklanacak. İlk bilet satışları, 16-28 Kasım tarihleri arasında olacak.



Bilet satışlarında ikinci dönem ise 5 Aralık'ta başlayacakken,18 Nisan-15 Temmuz 2018 tarihlerinde ise Dünya Kupası için "son dakika" satışları yapılacak.