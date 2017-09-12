 UEFA’dan iki görev – Fotomaç – 12 Eylül 2017
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    12 Eylül 2017, Salı
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    UEFA’dan iki görev

    UEFA’dan iki görev
    UEFA, FIFA kokartlı hakemlerimiz Ali Palabıyık ve 'e görev verdi. İki hakem, UEFA Avrupa Ligi'nde 14 Eylül Perşembe günü oynanacak maçlarda düdük çalacak. Palabıyık, Zulte Waregem ile Nice arasında oynanacak maçı, Göçek de Kopenhag-Lokomotif Moskova karşılaşmasını yönetecek.
    1. 12 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:35
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