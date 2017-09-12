U17 Milli Takımı'nın kadrosu belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, B Grubu'nda Paraguay, Mali ve Yeni Zelanda ile mücadele edecek Mehmet Hacıoğlu yönetimindeki 17 Yaş Altı Milli Takımı'nın aday kadrosuna davet edilen futbolcular şunlar:

Kaleci: Berke Özer (Altınordu), Ozan Can Oruç (Altınordu), Eren Bilen (Göztepe)

Defans: Şahan Akyüz (Altınordu), İsmail Çokçalış (Bursaspor), Abdussamed Karnuçu (Galatasaray), Bekir Melih Gökçimen (Galatasaray), Ozan Muhammet Kabak (Galatasaray), Ramazan Emirhan Civelek (Galatasaray), Berk Çetin (Borussia Mönchengladbach)

Orta saha: Egehan Gök (Altınordu), Kerem Atakan Kesgin (Bucaspor), Atalay Babacan (Galatasaray), Recep Gül (Galatasaray), Sezer Taşkolu (Göztepe), Sefa Akgün (Trabzonspor), Umut Güneş (Stuttgart)

Forvet: Embiya Ayyıldız (Altınordu), Yunus Akgün (Galatasaray), Malik Karaahmet (Karlsruher), Ahmed Kutucu (Schalke 04)







ÇALIŞMALAR 15 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK

Milli takım, Dünya Kupası öncesi 15 Eylül Cuma günü Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanarak, çalışmalarına başlayacak.

Millilerin, 18 Eylül Pazartesi günü Katar'ın başkenti Doha'ya gideceği ve burada 2 hazırlık karşılaşması oynayacağı belirtildi. Katar'dan 25 Eylül Pazartesi günü grup maçlarını oynayacağı Hindistan'ın Mumbai kentine geçecek milli takım, hazırlıklarına burada devam edecek.

Teknik direktörlüğünü Mehmet Hacıoğlu'nun yaptığı 17 Yaş Altı Milli Takımı, mayıs ayında Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda yarı final oynama başarısı göstererek, UEFA'yı temsilen Dünya Kupası'na katılacak 5 takımdan biri olma hakkı kazanmıştı.

