Atakan Akkaynak, Barcelona yolunda
Bayern Leverkusen'de forma giyen 18 yaşındaki Atakan Akkaynak, dünya devlerinin radarına takıldı.
18 yaşındaki Türk asıllı genç yetenek Atakan Akkaynak, Barcelona ve Chelsea'nin transfer listesine girdi. Alman basınında yer alan habere göre merkez orta saha olarak forma giyen Türk yıldızın A-Junioren undesliga'da forma giydiği 4 maçın da birçok scout ekibi tarafından izlendiği ayrıca Barcelona ve Chelsea kulüplerinin transfer görüşmelerine başladığı belirtildi.
Alman kulübü ile 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç orta sahanın şu ana kadar as takımda forma giyemedi. Almanya Milli Takımı'nın alt yaş takımlarında görev alan Atakan Akkaynak, Almanya'nın geleceği en parlak futbolcuları arasında gösteriliyor.
MİLLİ TAKIMA OLUMSUZ YANIT
Türkiye Milli Takımını geri çeviren ve tercihini Almanya'dan yana kullanan Atakan, liderlik vasfının yanından her iki ayağını da kullanabilmesi ön plana çıkan özelliklerinden...
- 12 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 07:22
-
Galatasaray 'Yiğit'ine sahip çıktı!
Toplam 2
Yorum
taraftar niye sikandal olsun gayet normal.gs taraftariysan maci rakibe aylilan bolumde izlersin.bu dunyanin her yerinde boyle.
-
Büyük oyuncu
Toplam 3
Yorum
ismail messi hagi = messihagi =abdülkadir Allah yardım eylesin
-
Aykut Kocaman için kritik tarih: 23 Eylül
Toplam 26
Yorum
Hayrettin Aykut hoca takım nasıl güçlü sag kanadın yok sol bekin yok oyunu iki yönlü oynayabilen orta sahan yok onca forvet var 2 tanesi çöp Soldado da ne kadar verim verecek ayrıca Ekici muallakta şimdilik..
Atakan Akkaynak, Barcelona yolunda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.