 Atakan Akkaynak, Barcelona yolunda – Fotomaç – 12 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Eylül 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Atakan Akkaynak, Barcelona yolunda

    Atakan Akkaynak, Barcelona yolunda

    Bayern Leverkusen'de forma giyen 18 yaşındaki Atakan Akkaynak, dünya devlerinin radarına takıldı.

    18 yaşındaki Türk asıllı genç yetenek Atakan Akkaynak, Barcelona ve Chelsea'nin transfer listesine girdi. Alman basınında yer alan habere göre merkez orta saha olarak forma giyen Türk yıldızın A-Junioren undesliga'da forma giydiği 4 maçın da birçok scout ekibi tarafından izlendiği ayrıca Barcelona ve Chelsea kulüplerinin transfer görüşmelerine başladığı belirtildi.

    Alman kulübü ile 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç orta sahanın şu ana kadar as takımda forma giyemedi. Almanya Milli Takımı'nın alt yaş takımlarında görev alan Atakan Akkaynak, Almanya'nın geleceği en parlak futbolcuları arasında gösteriliyor.

    MİLLİ TAKIMA OLUMSUZ YANIT
    Türkiye Milli Takımını geri çeviren ve tercihini Almanya'dan yana kullanan Atakan, liderlik vasfının yanından her iki ayağını da kullanabilmesi ön plana çıkan özelliklerinden...

    1. 12 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 07:22
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Atakan Akkaynak, Barcelona yolunda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.