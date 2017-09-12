Atakan Akkaynak, Barcelona yolunda

18 yaşındaki Türk asıllı genç yetenek Atakan Akkaynak, Barcelona ve Chelsea'nin transfer listesine girdi. Alman basınında yer alan habere göre merkez orta saha olarak forma giyen Türk yıldızın A-Junioren undesliga'da forma giydiği 4 maçın da birçok scout ekibi tarafından izlendiği ayrıca Barcelona ve Chelsea kulüplerinin transfer görüşmelerine başladığı belirtildi.

Alman kulübü ile 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç orta sahanın şu ana kadar as takımda forma giyemedi. Almanya Milli Takımı'nın alt yaş takımlarında görev alan Atakan Akkaynak, Almanya'nın geleceği en parlak futbolcuları arasında gösteriliyor.



MİLLİ TAKIMA OLUMSUZ YANIT

Türkiye Milli Takımını geri çeviren ve tercihini Almanya'dan yana kullanan Atakan, liderlik vasfının yanından her iki ayağını da kullanabilmesi ön plana çıkan özelliklerinden...