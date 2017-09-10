 Salih Uçan ilk maçında mağlup oldu – Fotomaç – 10 Eylül 2017
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    10 Eylül 2017, Pazar
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    Salih Uçan ilk maçında mağlup oldu

    Salih Uçan ilk maçında mağlup oldu

    Salih Uçan'ın 80 dakika oynadığı maçta Sion, Grasshoppers'a 3-2 mağlup oldu.

    Grasshoppers - Sion maçı! İsviçre Süper Ligi'nin 7. haftasında Hakan Yakın'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Grasshoppers, Salih Uçan'ın forma giydiği Sion ile karşı karşıya geldi. 90 dakika sonunda Grasshoppers geriye düşmesine rağmen Sion'u 3-2 yenmeyi başardı.

    Milli oyuncumuz Salih Uçan Sion formasıyla 80 dakika süre aldı. Sion'un gollerini 10. dakikada Marco Schneuwly ve 27. dakikada Pajtim Kasami kaydetti. Ev sahibi Grasshoppers'ın gollerini ise 19. dakikada Lucas Andersen, 42. dakikada Emil Bergström ve 56. dakikada Runar Sigurjonsson attı.

    Bu sonucun ardından Sion 8 puanda kalırken Grasshoppers da puanını 8'e çıkardı

    1. 10 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:45
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