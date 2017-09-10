Helal olsun

Başbakan Binali Yıldırım, dün İzmir'in düşman işgalinden kurtuluş törenlerine katıldıktan sonra Buca'ya geçerek Yasin Börü Gençlik Merkezi'nin açılışını yapıp; Alsancak, Göztepe ve Karşıyaka statlarının temelini attı.

Burada yaptığı konuşmada karşılaştıkları engelleri bir bir aştıklarını dile getiren Yıldırım, "İzmir'in 100 yıllık tarihi geçmişi olan kulüplerin statlarının temelini de Buca'da atıyoruz. Bucaspor'un tabii gönlümüzde ayrı bir yeri var. Buca'nın stadı var. Onlar kendi aralarında anlaşamadılar. Nerede temel atalım? Karşıyaka'da atalım dedik, Göztepe olmaz dedi, Göztepe'de atalım, Altay olmaz dedi. Biz dedik ki tarafsız Buca'da bu temeli atalım. Özlemle beklenen bu statlar bugüne kolaylıkla gelmedi. Türlü engellerle karşılaştık. Engel engel engel ve nihayet bütün engelleri hallederek bugünlere geldik. İzmir'de iş yapıyoruz ama gelin bir de bize sorun, maalesef İzmir'e çivi çakmayanlar hizmetlere de engel olmaktan geri durmuyor" dedi. izmir'e yakışır Ekonomide sporda, sanatta, gençleri artık ön planda görmek istediklerini de vurgulayan Başbakan Binali Yıldırım şöyle devam etti: "Onların gelişmelerini sağlayacak her türlü alt yapıyı, imkanı sunmaya çalışıyor, bunun için seferber oluyoruz.

15 yıl boyunca AK Parti hükümetleri 80 ilde olduğu gibi İzmir'in gençlerine de büyük hizmetler verdi. İzmir takımları bu statlarda hepimize gurur veren o anlı şanlı geçmiş yıllarını tekrar yaşatacak. İzmir taraftarı takımının maçlarını en güzel statlarda izlesin. Alsancak Stadyumu, Gençlik ve Spor Bakanlığı uhdesinde, Karşıyaka ve Göztepe stadyumları TOKİ ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle yapılacak. Üç stat toplam 400 milyon liraya mal olacak. Helalihoş olsun."

ŞUBAT 2019'DA BİTECEK

Başbakan Binali Yıldırım, konuşmasından sonra sırasıyla Alsancak Stadı'na bağlandı. Burada sözleşme gereği 2019 yılının Mayıs ayında teslim edilmesi gereken stadın 2019 yılının Şubat ayında, ligin 2. yarısına yetiştirilmesini istedi. Yüklenici firmadan söz aldı. Ardından Göztepe Stadı'na bağlanıldı. Yıldırım, burada da sözleşmede 700 günde teslim edileceği bilgisinin olduğunu belirterek, bunun da Alsancak Stadı gibi 2019 yılının Şubat ayında açılmasını istedi. Temel atmada son bağlanılan yer ise Karşıyaka Stadı oldu. Karşıyaka Stadı'nın da takımın kuruluş tarihini simgelemesi için 19.12.2018'de bitirilmesi istendi.



BİRLİK DAİMA SÜRECEK

Başbaka n Binali Yıldırım, Gençlik Merkezi'ne neden Yasin Börü ismini verdiklerini de şöyle açıkladı: "Alçak bölücü PKK terör örgütünün bayramda kurban eti dağıtan 16 yaşındaki genç yavrumuzu nasıl vahşi bir şekilde katlettiğini (2014 yılında Diyarbakır'da öldürülmüştü) hatırlıyoruz.

Yasin Börü ismini buraya koyarken şunu düşündük. Dedik ki, bu ülke birliğini, beraberliğini kardeşliğini daima sürdürecektir.

Bölücülere, FETÖ'cülere, DEAŞ'çılara asla fırsat vermeyecektir."

BÜYÜK GURUR YAŞIYORUZ

Törene katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da İzmir'de yapılacak Alsancak, Göztepe ve Karşıyaka statlarını çok kısa sürede tamamlayarak, taraftarlara kazandıracaklarını belirtti. İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümünde İzmirliler ile bir arada olmanın gururunu yaşadıklarını dile getiren Bak, "İzmir Türk sporunda çok önemli bir yere sahip. İzmir'in güzide kulüpleri ve taraftarlarına bu 3 stadı kazandırmanın sevincini yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.