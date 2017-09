Beşiktaş'ta rota Devler Ligi'ne çevrildi

Süper Lig'de 3 galibiyet, 1 beraberlik ile puan olarak geçen sezonki performansı yakalayan Siyah Beyazlıların şimdiki hedefi Şampiyonlar Ligi'ne iyi bir başlangıç yapmak olacak. Ancak Kardemir Karabükspor karşısındaki oyunun Porto'ya yetmeyeceği tüm kamuoyunun ortak kanısı.



Porto ise 5 maçta 5 galibiyet alarak Liga Nos'a flaş bir başlangıç yaptı. Üstelik attığı 12 gole karşın kalesinde hiç gol görmedi. Porto'nun bu karşılaşmaların üçünü ligin son sırasındaki takımlarla yapmış olması ise galibiyet serisine önemli bir ayrıntı olarak not düşülebilir. Takımın gol yükünü çeken Beşiktaş'ın eski golcüsü Aboubakar'ın da Siyah Beyazlı takıma karşı oynamayacak olması da Kara Kartallar için bir avantaj olacağı kesin.



Buna karşın Siyah Beyazlı takımda oyuncuların Şenol Güneş'in istediği form düzeyine gelmemesi Porto maçı öncesi az da olsa endişeli bir durum yaratıyor. Karabük'te stat zeminin çok kötü olmasının Beşiktaş'ın oynamaya alıştığı pas oyununu engellediği ve as oyuncuların da dinlendirildiği düşünüldüğünde Porto karşısında daha farklı bir Beşiktaş olacağı kuvvetli bir ihtimal. Quaresma, Atiba ve Cenk Tosun Porto karşısında ilk on birdeki yerini alacak ve Beşiktaş sağbek haricinde bu sezonki ideal kadrosu ile Porto karşısına çıkacak. Necip'in sağbekte gösterdiği performanstan memnun olan Güneş'in, sürekli 'neden oynatılmıyor' sorusuna maruz kaldığı Gary Medel'i Porto'ya karşı sahaya sürüp sürmeyeceği çarşamba akşamı için en çok merak edilecek konulardan birisi olacak.



Ancak Medel'i, Atiba'nın yedeği olarak düşünen Güneş'in sağbekte Porto'ya karşı oynatması az bir ihtimal. Çarşamba akşamına kadar taktik çalışmalarının yanı sıra motivasyon çalışmalarına da ağırlık verecek olan Güneş, Şampiyonlar Ligi'ne iyi bir başlangıç yapmalarının önemini oyuncularına anlatacak. Bu arada K.Karabükspor karşısında gördüğü kırmız kartla takımı 10 kişi bırakan Tosic'e de uyarılarda bulunan Güneş'in Sırp oyuncudan Porto karşısında aynı hatayı yapmamasını istediği öğrenildi.



BEŞİKTAŞ'TAN 3 FARKLI DİLDE UYARI

UEFA'dan aldığı ertelemeli 1 yıl men cezası için teyakkuza geçen Beşiktaş yönetimi Şampiyonlar Ligi deplasman maçları için ekstra önlemler almaya devam ediyor. Üç deplasman maçına taraftar götürmeyecek olan Siyah Beyazlılar maçların oynanacağı şehirlerdeki taraftarların da stada gelmesini istemiyor.



Porto maçı öncesinde de siteden 3 farklı dilde uyarı yayınlayan Beşiktaş yönetimi, Porto'daki Türk vatandaşların Drogao Stadı ve çevresine gelmemelerini istedi.



PORTO HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Siyah Beyazlılar Porto maçının hazırlıklarına da bu sabah yaptığı antrenman ile başladı.

K.Karabükspor maçından oynayan oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken diğer oyuncular 1.5 saate yakın süren bir antrenman gerçekleştirdi. Duran top çalışması yapan futbolcular çift kale maç ve şut çalışması ile idmanı tamamladı.