İzmir’de stat şöleni
Başbakan Binali Yıldırım, İzmir’de yıllardır beklenen 3 stadın temelini, bugün Buca İnkilap İZBAN İstasyonu’ndan saat 10.30’da canlı bağlantı gerçekleştirerek aynı anda atacak
İzmir'de cumartesi günü büyük bir şölen yaşanacak. Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'de yıllardır beklenen 3 yeni stadın temelini aynı anda atacak. Başbakan Yıldırım, bugün Buca İnkilap İZBAN İstasyonu'ndan saat 10.30'da 3 stada canlı bağlantı gerçekleştirecek ve tesislerin temeli aynı anda atılacak. Törenle ilgili dün Gençlik Hizmetleri ve spor İl Müdürlüğü'nde koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıda temel atma törenleriyle ilgili kulüplere bilgi verilirken, müteahhit firmaların, stat arazilerinde gerekli hazırlığı yapacağı belirtildi. Revize edilen projesi 15 bin 670 seyirci kapasiteli olan Karşıyaka Stadı ve 15 bin kapasiteli Alsancak Stadı'nın 550'şer gün, 20 bin 35 kapasiteyle inşa edilecek Göztepe Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin ise 700 günde tamamlanması öngörülüyor. Başbakan Yıldırım'ın yapacağı açılışa yoğun bir ilgi olması bekleniyor.
- 09 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:11
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Kulübe korkusu
Toplam 10
Yorum
Halit aha ne olsunki... Herşey bir anda mükemmel olmayabilir... Bir Asamoah kaldı varsın seneye olsun...
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Trabzonspor Sosa'yı KAP'a bildirdi
Toplam 4
Yorum
mehmet Bu nasıl iş ? 1 yıl kiralık ama sezon sonu serbest olacakken Ocak 2018 de alırsak bonservisi 3,4 mil euro.1 yıl mı kiralık yoksa 5 ay mı ?
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Trabzonspor Sosa'yı KAP'a bildirdi
Toplam 4
Yorum
ismail hayırlı olsun başarılar diliyorum
İzmir’de stat şöleni haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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