"Mesut Bakkal kıraathane işini iyi bilir"
Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği ile yolları ayrılan Ümit Özat, başkent ekibinden ayrılışı hakkında açıklamalarda bulundu.
Gençlerbirliği'den ayrılış sürecine değinen Ümit Özat, teknik adam Mesut Bakkal'a ateş püskürdü. İşte Ümit Özat'ın açıklamalarından önemli satır başları:
"Murat Cavcav ile kavgamız olmadı"
Yönetimle hiçbir sorunumuz olmadı. Başkan Murat Cavcav ile kavgamız olmadı. İstediğim her transfer yapıldı. Yok dersem, Allah adamı taş eder. Tek üzüldüğüm konu. Bu kadar güvenilip 3. haftada bu süreyi kısıtlamak. Yeni bir takım olduğumuz için zor bir süreç olacaktı. O takımın uyum sürecini aşmasına 4-5 hafta daha var. Görevden ayrılmak da normal. Her antrenör buna alışkın olmalı.
"Mesut Bakkal kıraathane işini iyi bilir"
Mesut Bakkal benim muhatabım değil. Mesut Bakkal işiyle ilgilenecek. Sivasspor'da herkes biliyor, soyunma odasında futbolculara ana avrat küfür edip kovulduğunu. Kendi odasında şimdi kim oturuyor hepsini biliyoruz. Hastaneye başhekim olmadı. İşine bakacak. Mesut Bakkal kıraathane işini iyi bilir. Denizlispor'da çalışırken kıraathane işletiyordu. Mesut Bakkal işine baksın, işini yapsın. Mesut Bakkal benim polemiğe gireceğim bir insan değil. Rahmetliden dolayı sustum, bu konuyla ilgili konuşmadım. Mesut Bakkal benim çapımda değil. Milli takımda hocalığımızı yaptı. Senin yapacağın iş bu açıklamalar değil. Geçen yılda köy kıraathanesiydi. Son 10 yılın en iyi derecesini yaptık. Mesut Bakkal'ın bunları konuşması doğru değil. Çalışmalarımla ilgili plan yaparım ama geleceğimle ilgili plan yapmam.
- 08 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:36
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