Kupada 3. tur şöleni
Turkuvaz Medya’nın 3 yıl daha futbolseverlerle buluşturacağı Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. tur kuraları çekildi. A Spor’dan yayınlanan kura çekiminde, Süper Lig’den bu turda Bursa, Kayseri, Sivas, Y.Malatya ve Göztepe’nin katıldığı kupada maçlar 19, 20 ve 21 Eylül’de oynanacak
4. TURDA SÜPER LİG'DEN 8 TAKIM GELİYOR
?TFF'nin Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimine, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi, Amatör Kurul Başkanı Ali Düşmez, Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak 3. Tur sonrasında tur atlayan 46 takımla birlikte Süper Lig'den 8 takım daha eklenecek ve toplam 54 takım; 4. Turda mücadele etmeye hak kazanacak.
İşte eşleşmeler:
- 08 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:19
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Kocaman Diego Costa'yı doğruladı
Toplam 16
Yorum
Azziz'in Gülü Reziller sürüsü. Bozoyükspor transfer yapar siz yapamazsınız.Kimsenin kaale almadığı sıradan bir Anadolu takımı haline getirdiniz.
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"İsteyen 24 Türk futbolcusuyla oynayabilir"
Toplam 2
Yorum
Mr. Black Başkan çok doğru söylemiş. Burak, Arda ve Selçuk gibi primci tiplerin Milli Takım forması giyip, serzenişte bulunmalarından iğreniyorum
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Devler ateşe düştü
Toplam 3
Yorum
Dr.Alban Şimdi İspanya maçında arkamıza yaslanıp rahat rahat maç izleyeceğiz, bu Semih ve Melih gibi oyuncularla Sonuç belli.
Kupada 3. tur şöleni haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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