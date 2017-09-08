Kupada 3. tur şöleni

Turkuvaz Medya, Türkiye'nin kupasını Türkiye'yle buluşturuyor. Futbolseverler, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Turdaki futbol şovunu da HD kalitesinde şifresiz izlemenin ayrıcalığını Turkuvaz Medya kanallarında yaşayacak. Adrenalinin zirve yaptığı 2. Tur maçları sona ererken, buradan gelen 33 takımla birlikte Süper Lig'den 5 ekibin, TFF 1. Lig ve 2. Lig'den toplam 92 takımın 4. Tura çıkmak için mücadele edeceği 3. Tur maçları 19, 20 ve 21 Eylül'de tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Turkuvaz Medya kanallarında maçların perde arkası, en çarpıcı yorumlar ve en güzel röportajlar da yer alacak. Bu yıl çok daha çekişmeli geçmesi beklenen kupada kimin şampiyon olacağı da çok merak ediliyor. Milyonlarca futbolseverin kalbi takımlarında, gözü ise Turkuvaz Medya ekranlarında olacak.?TFF'nin Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimine, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi, Amatör Kurul Başkanı Ali Düşmez, Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak 3. Tur sonrasında tur atlayan 46 takımla birlikte Süper Lig'den 8 takım daha eklenecek ve toplam 54 takım; 4. Turda mücadele etmeye hak kazanacak.