İşte Süper Lig'de haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:



Süper Lig



Yarın:

17.00 Kardemir Karabükspor-Beşiktaş (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

17.00 Demir Grup Sivasspor-Kayserispor (Yeni 4 Eylül)

20.00 Atiker Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)

20.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (Ülker)

10 Eylül Pazar:

17.00 Osmanlıspor-Göztepe (Osmanlı)

17.00 Trabzonspor-Gençlerbirliği (Medical Park)

20.00 Bursaspor-Akhisar Belediyespor (Bursa Büyükşehir Belediye)

20.00 Antalyaspor-Galatasaray (Antalya)

11 Eylül Pazartesi:

20.00 Kasımpaşa-Evkur Yeni Malatyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)



TFF 1. Lig



Bugün:

20.00 Gazişehir Gaziantep-Adanaspor (Gaziantep)

Yarın:

17.00 Denizlispor-Elazığspor (Denizli Atatürk)

17.00 MKE Ankaragücü-Balıkesirspor Baltok (Ankara 19 Mayıs)

20.00 Altınordu-Çaykur Rizespor (Bornova)

10 Eylül Pazar:

16.30 Ümraniyespor-İstanbulspor (Ümraniye Belediye)

17.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Samsunspor (Çaykur Didi)

20.00 Akın Çorap Giresunspor-Eskişehirspor (Giresun Atatürk)

20.00 Manisaspor-Boluspor (Manisa 19 Mayıs)

11 Eylül Pazartesi:

20.00 Adana Demirspor-Gaziantepspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)



TFF 2. Lig

Kırmızı Grup

Yarın:

16.30 İnegölspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (İnegöl)

16.30 Kocaeli Birlikspor-Etimesgut Belediyespor (Kocaeli Alparslan Türkeş)

10 Eylül Pazar:

15.30 Amed Sportif Faaliyetler-Sivas Belediyespor (Seyrantepe Spor Kompleksi)

16.00 Kastamonuspor 1966-Tokatspor (Gazi)

16.00 Keçiörengücü-Hatayspor (Ankara Aktepe)

16.30 Sarıyer-Menemen Belediyespor (Yusuf Ziya Öniş)

16.30 Eyüpspor-Bucaspor (Eyüp)

16.30 Sancaktepe Belediyespor-Tuzlaspor (Maltepe Hasan Polat)

19.00 Afjet Ayfonspor-Mersin İdmanyurdu (Afyonkarahisar)



Beyaz Grup



Yarın:

16.00 Hacettepe-SBS İnşaat Kırklarelispor (Cebeci İnönü)

10 Eylül Pazar:

15.30 Gümüşhanespor-Konya Anadolu Selçukspor (Gümüşhane)

15.30 Şanlıurfaspor-Nazilli Belediyespor (Mardin 21 Kasım)

16.00 Zonguldak Kömürspor-Fatih Karagümrük (Karaelmas Kemal Köksal)

16.00 BUGSAŞ Spor-Sakaryaspor (Ankara OSTİM)

16.30 Bandırmaspor-Niğde Belediyespor (Bandırma 17 Eylül)

16.30 Pendikspor-Fethiyespor (Pendik)

19.00 Karşıyaka-Silivrispor (İzmir Atatürk)

19.00 Kahramanmaraşspor-Altay (Kahramanmaraş 12 Şubat)



TFF 3. Lig



1.Grup

Yarın:

16.30 Halide Edip Adıvarspor-Dardanelspor (Vefa)

16.30 Bergama Belediyespor-Erzin Belediyespor (Bergama 14 Eylül)

16.30 Çatalcaspor-Bayrampaşa (Ziya Altınoğlu)

10 Eylül Pazar:

15.30 Ofspor-12 Bingölspor (Vali İsmet Gürbüz Civelek)

15.30 Batman Petrolspor-Yomraspor (Batman 16 Mayıs)

15.30 Bayburt Grup Özel İdare-Düzcespor (Bayburt Genç Osman)

16.00 Erbaaspor-Yeni Altındağ Belediyespor (Erbaa)

16.00 Kozan Belediyespor-Organgazi Belediyespor (İsmet Atlı)

16.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Kemerspor 2003 (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)

2.Grup

Yarın:

16.00 Ankara Demirspor-Kayseri Erciyesspor (TCDD Ankara Demirspor)

16.30 Anadolu Bağcılar-Turgutluspor (Stadı henüz açıklanmadı)

10 Eylül Pazar:

15.00 Pazarspor-Darıça Gençlerbirliği (Pazar)

15.30 Anagold 24 Erzincanspor-Diyarbekirspor (Erzincan 13 Şubat)

15.30 Yeni Orduspor-Tire 1922 (Ordu 19 Eylül)

16.00 Kırıkhanspor-Van Büyükşehir Belediyespor (Antakya Atatürk)

16.30 Yeşil Bursa-1461 Trabzon (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

16.30 Ergene Velimeşespor-Erokspor (Lüleburgaz 8 Kasım)

16.30 Muğlaspor-Gölcükspor (Muğla Atatürk)



3.Grup

Yarın:

16.00 Payasspor-Sultanbeyli Belediyespor (Payas)

10 Eylül Pazar:

15.30 Baysal İnşaat Düzyurtspor-Kızılcabölükspor (Ahmet Suat Özyazıcı)

15.30 Arsinspor-Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor (Arsin)

15.30 Cizrespor-Karacabey Birlikspor (Cizre)

15.30 Elaziz Belediyespor-Büyükcekmece Tepecikspor (Elazığ Atatürk)

16.00 Çorum Belediyespor-Ankara Adliyespor (Dr. Turhan Kılıççıoğlu)

16.30 Aydınspor 1923-Osmaniyespor (Adnan Menderes)

19.00 Kocaelispor-Utaş Uşakspor (İzmit İsmet Paşa)

19.00 Tarsus İdmanyurdu-Tekirdağspor (Tarsus)