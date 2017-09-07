Transfer dönemi sona eriyor
Futbolda 2017-2018 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi bitiyor.
Türkiye Futbol Federasyonundan alınan bilgiye göre, 17 Haziran'da başlayan ve FIFA kuralları gereği 12 hafta süren birinci transfer ve tescil dönemi yarın gece yarısı sona erecek.
"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 4 Ocak 2018'de başlayacak, yine FIFA kuralları gereği 4 hafta sürecek ve 31 Ocak'ta bitecek.
- 07 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:20
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Kaan Ayhan operasyonu
Toplam 2
Yorum
kaan şu kaan ı gs alsaydı ya. süper adam ya
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Altyapı devrimi
Toplam 3
Yorum
acg Bırakın sosa yı mosayı kendi evlatlarınızı yetiştirin.Bu sezon ikinci olalım seneye şampiyon oluruz.Boşuna paraları saçmayın.Batıyoruz......
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Sosa müjdesi
Toplam 6
Yorum
halo yıllık 5 milyondan üç yıllık anlaşma 5 milyon bonservis...müjdeler olsun trabzona..
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