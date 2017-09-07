 Transfer dönemi sona eriyor – Fotomaç – 07 Eylül 2017
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    07 Eylül 2017, Perşembe
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    Transfer dönemi sona eriyor

    Transfer dönemi sona eriyor

    Futbolda 2017-2018 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi bitiyor.

    Türkiye Futbol Federasyonundan alınan bilgiye göre, 17 Haziran'da başlayan ve FIFA kuralları gereği 12 hafta süren birinci transfer ve tescil dönemi yarın gece yarısı sona erecek.

    "Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 4 Ocak 2018'de başlayacak, yine FIFA kuralları gereği 4 hafta sürecek ve 31 Ocak'ta bitecek.

    1. 07 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:20
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