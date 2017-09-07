PFDK ceza yağdırdı
PFDK, Kasımpaşa'da Teknik Direktör Kemal Özdeş 1, G.Birliği'nde Rantie 3, Osmanlı'da Tugay 1 ve Ankaragücü'nde Kehinde 3 maç men edildi. Konyaspor'un yeni başkanı Fatih Yılmaz'a internet sitesindeki açıklamaları nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti ve 130 bin TL para cezası verildi.
- 07 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:19
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Eto'o'dan ayrılık açıklaması
Toplam 12
Yorum
Gsli Çok beğeniyordum eto'yu çok seviyordum ama BENİ DİĞER FUTBOLCULARLA KIYASLAYAMAZSINIZ. Aynı kefeye koyamazsınız demek ne demek. Yakışmadı...
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Fenerbahçe'ye iyi haber
Toplam 3
Yorum
semih ya kardeşim piyasa adam doluyken sempatik çocuk diye markoviç deyip durmayın..geldi de ne yaptı,ne fayda verdi..190 gün sakatlık mı olur....
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İşte Eto'o'nun gerçek niyeti
Toplam 2
Yorum
Osman Fener kendi sitesinden yalanlıyor ki doğru olduğunu düşünmüyorum. Bence Fener işi bitirdi, futbolcu o yüzden böyle yapıyor. Yalana gerek yok
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