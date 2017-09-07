 PFDK ceza yağdırdı – Fotomaç – 07 Eylül 2017
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    07 Eylül 2017, Perşembe
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    PFDK ceza yağdırdı

    PFDK ceza yağdırdı

    PFDK, Kasımpaşa'da Teknik Direktör Kemal Özdeş 1, G.Birliği'nde Rantie 3, Osmanlı'da Tugay 1 ve Ankaragücü'nde Kehinde 3 maç men edildi. Konyaspor'un yeni başkanı Fatih Yılmaz'a internet sitesindeki açıklamaları nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti ve 130 bin TL para cezası verildi.

    1. 07 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:19
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