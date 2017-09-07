İzmir'e 3 yeni stat
İzmir'de yapılacak Alsancak, Göztepe ve Karşıyaka statlarının temeli, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü olan 9 Eylül'de Başbakan Binali Yıldırım tarafından atılacak.
Birçok kaynakta Türkiye'de futbolun ilk oynandığı kent olarak adlandırılan İzmir, Süper Lig hasretini Göztepe ile sonlandırırken, modern statlar için de gün saymaya hazırlanıyor.
Süper Lig'in ilk yıllarından itibaren aynı anda 5 takımla temsil edilen İzmir, sonraki süreçte ise sportif başarısızlığın yanı sıra tesislerde de sorun yaşadı. Akdeniz Oyunları, Üniversite Oyunları gibi önemli organizasyonlara ev sahipliği yapan kentte son dönemde yapılmak istenen statların inşası bazı engeller nedeniyle başlayamadı.
Stat sorunu yaşayan İzmir takımları, bazı maçlarını başka şehirlerde oynamak zorunda kaldı. İzmir merkezinde halen Atatürk Stadı, Bornova Stadı ve Yeni Buca Stadı takımlara ev sahipliği yapıyor.
Geçmişte birçok milli takım maçına sahne olan Atatürk Stadı, tribünlerin sahaya uzaklığı ve yeterli atmosfer sağlanamadığı için takımlar tarafından tercih edilmese de TFF 2. Lig Beyaz Grup ekipleri Altay ve Karşıyaka maçlarını bu statta oynuyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Bornova Belediyesi tarafından yaptırılan ve kale arkasına yapılan tribünle kapasitesi yaklaşık 9 bin 500'e yükseltilen Bornova Stadı ise Süper Lig ekibi Göztepe ile TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu'nun iç saha maçlarına sahne oluyor.
Bir dönem Süper Lig maçlarının da yapıldığı Yeni Buca Stadı'nda ise TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Bucaspor karşılaşmalarını oynuyor.
Yeniden yapılacak Alsancak Stadı'nın yanı sıra Göztepe ve Karşıyaka için inşa edilecek statların temel atma törenine İzmir'in kurtuluş yıl dönümü olan 9 Eylül'de Başbakan Binali Yıldırım da katılacak.
İzmir 3 yeni stada kavuşacak
İzmir futbolunda çok önemli bir yere sahip olan Alsancak Stadı, 2014-2015 sezonu başında depreme dayanıksız olması nedeniyle kapatıldı. 2015'te yıkılan stat mevcut yerine tekrar yapılacak. Yeni stadın kapasitesi 14 bin kişi olacak.
Karşıyaka Stadı
2014'te yapılan ilk ihaleden sonra tekrar 62 milyon bedelle ihale edilen Karşıyaka Stadı'nın temeli de Başbakan Binali Yıldırım tarafından atılacak. İlk ihaleden sonra bazı çalışmaların yapıldığı 15 bin kapasiteli stadın inşaata başlanmasından 550 gün sonra tamamlanması hedefleniyor.
- 07 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 16:32
-
Şenol Güneş transfer istedi
Toplam 3
Yorum
fanatik kartal üçlü stopr oynat sağ çık sol açık iki orta saha bir ofansif orta saha iki forvt oyna bakalım
-
Fener Costa ile coşacak
Toplam 31
Yorum
Niye alınsın Bizde van persie var ne gereği var...
-
Aslan Latovlevici
Toplam 9
Yorum
CELAL INANILMAZ BIR FALSOLU ORTA KESIM STILI VAR CANLI SEYREDINCE ANLIYORSUN COK KAFA GOLU ATTIRIR GOMIS E
İzmir'e 3 yeni stat haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.