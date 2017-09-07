İzmir'e 3 yeni stat

Birçok kaynakta Türkiye'de futbolun ilk oynandığı kent olarak adlandırılan İzmir, Süper Lig hasretini Göztepe ile sonlandırırken, modern statlar için de gün saymaya hazırlanıyor.

Süper Lig'in ilk yıllarından itibaren aynı anda 5 takımla temsil edilen İzmir, sonraki süreçte ise sportif başarısızlığın yanı sıra tesislerde de sorun yaşadı. Akdeniz Oyunları, Üniversite Oyunları gibi önemli organizasyonlara ev sahipliği yapan kentte son dönemde yapılmak istenen statların inşası bazı engeller nedeniyle başlayamadı.

Stat sorunu yaşayan İzmir takımları, bazı maçlarını başka şehirlerde oynamak zorunda kaldı. İzmir merkezinde halen Atatürk Stadı, Bornova Stadı ve Yeni Buca Stadı takımlara ev sahipliği yapıyor.

Geçmişte birçok milli takım maçına sahne olan Atatürk Stadı, tribünlerin sahaya uzaklığı ve yeterli atmosfer sağlanamadığı için takımlar tarafından tercih edilmese de TFF 2. Lig Beyaz Grup ekipleri Altay ve Karşıyaka maçlarını bu statta oynuyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Bornova Belediyesi tarafından yaptırılan ve kale arkasına yapılan tribünle kapasitesi yaklaşık 9 bin 500'e yükseltilen Bornova Stadı ise Süper Lig ekibi Göztepe ile TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu'nun iç saha maçlarına sahne oluyor.

Bir dönem Süper Lig maçlarının da yapıldığı Yeni Buca Stadı'nda ise TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Bucaspor karşılaşmalarını oynuyor.

Yeniden yapılacak Alsancak Stadı'nın yanı sıra Göztepe ve Karşıyaka için inşa edilecek statların temel atma törenine İzmir'in kurtuluş yıl dönümü olan 9 Eylül'de Başbakan Binali Yıldırım da katılacak.

İzmir 3 yeni stada kavuşacak

İzmir futbolunda çok önemli bir yere sahip olan Alsancak Stadı, 2014-2015 sezonu başında depreme dayanıksız olması nedeniyle kapatıldı. 2015'te yıkılan stat mevcut yerine tekrar yapılacak. Yeni stadın kapasitesi 14 bin kişi olacak.

Karşıyaka Stadı

2014'te yapılan ilk ihaleden sonra tekrar 62 milyon bedelle ihale edilen Karşıyaka Stadı'nın temeli de Başbakan Binali Yıldırım tarafından atılacak. İlk ihaleden sonra bazı çalışmaların yapıldığı 15 bin kapasiteli stadın inşaata başlanmasından 550 gün sonra tamamlanması hedefleniyor.