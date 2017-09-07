İzmir’de stat söleni
Başbakan Binali Yıldırım, İzmir’de yıllardır beklenen 3 stadın temelini, cumartesi günü Buca İnkilap İZBAN İstasyonu’ndan saat 10.30’da canlı bağlantı gerçekleştirerek aynı anda atacak
İzmir'de cumartesi günü büyük bir şölen yaşanacak. Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'de yıllardır beklenen 3 yeni stadın temelini aynı anda atacak. Başbakan Yıldırım, cumartesi günü Buca İnkilap İZBAN İstasyonu'ndan saat 10.30'da 3 stada canlı bağlantı gerçekleştirecek ve tesislerin temeli aynı anda atılacak.
Törenle ilgili dün Gençlik Hizmetleri ve spor İl Müdürlüğü'nde koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda temel atma törenleriyle ilgili kulüplere bilgi verilirken, müteahhit firmaların, stat arazilerinde cumartesi gününe kadar gerekli hazırlığı yapacağı belirtildi. Revize edilen projesi 15 bin 670 seyirci kapasiteli olan Karşıyaka Stadı ve 15 bin kapasiteli Alsancak Stadı'nın 550'şer gün, 20 bin 35 kapasiteyle inşa edilecek Göztepe Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin ise 700 günde tamamlanması öngörülüyor.
- 07 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 21:59
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Eto'o'dan ayrılık açıklaması
Toplam 12
Yorum
Gsli Çok beğeniyordum eto'yu çok seviyordum ama BENİ DİĞER FUTBOLCULARLA KIYASLAYAMAZSINIZ. Aynı kefeye koyamazsınız demek ne demek. Yakışmadı...
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Fenerbahçe'ye iyi haber
Toplam 3
Yorum
semih ya kardeşim piyasa adam doluyken sempatik çocuk diye markoviç deyip durmayın..geldi de ne yaptı,ne fayda verdi..190 gün sakatlık mı olur....
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İşte Eto'o'nun gerçek niyeti
Toplam 2
Yorum
Osman Fener kendi sitesinden yalanlıyor ki doğru olduğunu düşünmüyorum. Bence Fener işi bitirdi, futbolcu o yüzden böyle yapıyor. Yalana gerek yok
İzmir’de stat söleni haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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