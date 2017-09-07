Futbolda şike depremi!
Güney Afrika-Senegal maçı, hakem Joseph Lamptey'nin maçta şike yaptığının kesinleşmesi nedeniyle tekrar edilecek.
12 Kasım 2016'da Güney Afrika'nın Senegal'i 2-1 mağlup ettiği 2018 Dünya Kupası Afrika Elemeleri maçı, hakem Joseph Lamptey'nin maçta şike yaptığının kesinleşmesi nedeniyle tekrar edilecek.
FIFA'dan yapılan açıklamada, 12 Kasım 2016'da yapılan Güney Afrika-Senegal maçının tekrar edileceği duyuruldu.
HAKEM FUTBOLDAN ÖMÜR BOYU MEN EDİLDİ
Karara gerekçe olarak, şike yaptığı gerekçesiyle futboldan ömür boyu men edilen hakem Joseph Lamptey hakkındaki kararın CAS tarafından onaylanması gösterildi.
İki takım Kasım 2017'de, gününün daha sonra belli olacağı maçta karşı karşıya gelecek.
- 07 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:27
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Eto'o'dan ayrılık açıklaması
Toplam 12
Yorum
Gsli Çok beğeniyordum eto'yu çok seviyordum ama BENİ DİĞER FUTBOLCULARLA KIYASLAYAMAZSINIZ. Aynı kefeye koyamazsınız demek ne demek. Yakışmadı...
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Fenerbahçe'ye iyi haber
Toplam 3
Yorum
semih ya kardeşim piyasa adam doluyken sempatik çocuk diye markoviç deyip durmayın..geldi de ne yaptı,ne fayda verdi..190 gün sakatlık mı olur....
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İşte Eto'o'nun gerçek niyeti
Toplam 2
Yorum
Osman Fener kendi sitesinden yalanlıyor ki doğru olduğunu düşünmüyorum. Bence Fener işi bitirdi, futbolcu o yüzden böyle yapıyor. Yalana gerek yok
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