Futbolda şike depremi!

Güney Afrika-Senegal maçı, hakem Joseph Lamptey'nin maçta şike yaptığının kesinleşmesi nedeniyle tekrar edilecek.

2018 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde oynanan Güney Afrika-Senegal maçı, hakem Joseph Lamptey'nin maçta şike yaptığının kesinleşmesi nedeniyle tekrar edilecek. Karşılaşmayı Güney Afrika 2-1 kazanmıştı.



12 Kasım 2016'da Güney Afrika'nın Senegal'i 2-1 mağlup ettiği 2018 Dünya Kupası Afrika Elemeleri maçı, hakem Joseph Lamptey'nin maçta şike yaptığının kesinleşmesi nedeniyle tekrar edilecek.



FIFA'dan yapılan açıklamada, 12 Kasım 2016'da yapılan Güney Afrika-Senegal maçının tekrar edileceği duyuruldu.



HAKEM FUTBOLDAN ÖMÜR BOYU MEN EDİLDİ



Karara gerekçe olarak, şike yaptığı gerekçesiyle futboldan ömür boyu men edilen hakem Joseph Lamptey hakkındaki kararın CAS tarafından onaylanması gösterildi.



İki takım Kasım 2017'de, gününün daha sonra belli olacağı maçta karşı karşıya gelecek.