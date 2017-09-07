 Furkan yanlış tedavi kurbanı – Fotomaç – 07 Eylül 2017
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    07 Eylül 2017, Perşembe
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    Furkan yanlış tedavi kurbanı

    Furkan yanlış tedavi kurbanı

    Bursa'nın geçen sezon Serdar Aziz'e karşılık G.Saray'dan aldığı, ancak sakatlığı sebebiyle hiçbir resmi maçta oynamayan 27 yaşındaki orta saha Furkan Özçal, yanlış tedavi kurbanı. Furkan'a konulan yanlış teşhis sonucu uygulanan tedavinin futbol hayatını tehlikeye soktuğu ortaya çıkarken, tedavisi süren futbolcunun gelecek ay takımla çalışmalara başlayacağı bildirildi.

    1. 07 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:58
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