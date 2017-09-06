Zirvenin değişmeyen hakimi
- 06 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:33
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Eskişehir'de maçın yıldızı taraftar!
Toplam 2
Yorum
amatörler seyirci izlanda maçında dikkatli olmalı maç 1 0 olmuş hırvatlar saldırıyor bizimkiler karşıki dağlar jenderme diyor bu şekil olmaz!! LÜTFENN
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'CENK'AVERLER
Toplam 12
Yorum
şans bizden yana hesap çok basit 2 maçı kazan her türlü gidiyoruz son maç ukrayna hırvatistan hırvatlar yenersede berabere kalsada mağlup olsa farketmez.....
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Milli Takım 2018 Dünya Kupası'na nasıl gider
Toplam 2
Yorum
fener gruptan cıkalımda playoff oynamaya razıyız
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