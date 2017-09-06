Zirvenin değişmeyen hakimi

Sporun dinamik, tarafsız ve doğru ekranı A Spor yaz aylarına damgasını vurdu. Kantar Media Ağustos ayı ölçümlerine göre A Spor rakiplerini büyük fark ile geride bırakıp birçok kategoride birinciliği bırakmadı. 21 aydır aralıksız devam ettirdiği başarısını bu ay da sürdüren A Spor, transfer döneminde sıcak, detaylı ve özel haberlerle taraftarın ilgi ile takip ettiği spor kanalı oldu. Futbolseverler ayrıca start alan Ziraat Türkiye Kupası heyecanını hem TV'den hem de A Spor Rady o'dan takip etme şansı buldu. Sporun her alanını ekranlara getiren A Spor sporseverlerin değişmeyen adresi olmaya devam edecek. Gerçek bir sporseverseniz A SPOR size yeter!