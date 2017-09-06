 Zirvenin değişmeyen hakimi – Fotomaç – 06 Eylül 2017
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    06 Eylül 2017, Çarşamba
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    Zirvenin değişmeyen hakimi

    Zirvenin değişmeyen hakimi
    Sporun dinamik, tarafsız ve doğru ekranı A Spor yaz aylarına damgasını vurdu. Kantar Media Ağustos ayı ölçümlerine göre A Spor rakiplerini büyük fark ile geride bırakıp birçok kategoride birinciliği bırakmadı. 21 aydır aralıksız devam ettirdiği başarısını bu ay da sürdüren A Spor, transfer döneminde sıcak, detaylı ve özel haberlerle taraftarın ilgi ile takip ettiği spor kanalı oldu. Futbolseverler ayrıca start alan Ziraat Türkiye Kupası heyecanını hem TV'den hem de A Spor Rady o'dan takip etme şansı buldu. Sporun her alanını ekranlara getiren A Spor sporseverlerin değişmeyen adresi olmaya devam edecek. Gerçek bir sporseverseniz A SPOR size yeter!
    1. 06 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:33
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