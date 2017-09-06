UEFA, "Uluslar Ligi" projesini hayata geçiriyor. Organizasyon Eylül 2018'de başlayıp 2 yıl sürecek ve 55 ülke 4 farklı klasmana ayrılacak.

Gruplar UEFA ülke puanı sıralamasına göre yapılacak. Uluslar Ligi'nde ''A'' ve ''B'' klasmanında 12'şer, ''C'' klasmanında 15 ve ''D'' klasmanında da 16 takım yer alacak.

Grubunda başarılı olan takımlar bir üst klasmana, başarısız olanlar ise bir alt klasmana düşebilecekler. Ayrıca bu 4 grup lideri Uluslar Ligi şampiyonluğu için mücadele edecek.

Turnuva Avrupa Futbol Şampiyonası'nı da etkileyecek. Her klasman içersinde 4 farklı grup oluşacak ve grup lideri olan 4 takım direkt olarak 2020 Avrupa Şampiyonasına katılacak.

Dünya Kupası Elemeleri bittikten sonra oluşacak sıralamada değişiklik olmaz ise Türkiye 2'nci klasmanda yer alacak.

Karşılaşmaların, yalnızca milli takımlara ayrılan hazırlık dönemlerinde oynanması planlanıyor.

2 yılda bir yapılacak olan turnuvanın Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi ve sonrasındaki formatı farklı olacak.