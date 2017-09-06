UEFA'dan "Uluslar Ligi" adımı
UEFA, 2018 Dünya Kupası'nın ardından "Uluslar Ligi" adıyla yeni bir turnuva başlatıyor. Milli takımlar, ülke puanlarına göre 4 ayrı gruba ayrılacak. Hazırlık maçları için verilen aralarda oynanacak karşılaşmalar sonucu bir şampiyon belirlenirken 4 grup lideri de Avrupa şampiyonalarına doğrudan katılacak.
UEFA, "Uluslar Ligi" projesini hayata geçiriyor. Organizasyon Eylül 2018'de başlayıp 2 yıl sürecek ve 55 ülke 4 farklı klasmana ayrılacak.
Gruplar UEFA ülke puanı sıralamasına göre yapılacak. Uluslar Ligi'nde ''A'' ve ''B'' klasmanında 12'şer, ''C'' klasmanında 15 ve ''D'' klasmanında da 16 takım yer alacak.
Grubunda başarılı olan takımlar bir üst klasmana, başarısız olanlar ise bir alt klasmana düşebilecekler. Ayrıca bu 4 grup lideri Uluslar Ligi şampiyonluğu için mücadele edecek.
Turnuva Avrupa Futbol Şampiyonası'nı da etkileyecek. Her klasman içersinde 4 farklı grup oluşacak ve grup lideri olan 4 takım direkt olarak 2020 Avrupa Şampiyonasına katılacak.
Dünya Kupası Elemeleri bittikten sonra oluşacak sıralamada değişiklik olmaz ise Türkiye 2'nci klasmanda yer alacak.
Karşılaşmaların, yalnızca milli takımlara ayrılan hazırlık dönemlerinde oynanması planlanıyor.
2 yılda bir yapılacak olan turnuvanın Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi ve sonrasındaki formatı farklı olacak.
- 06 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 18:18
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Galatasaraylı isim affediliyor!
Toplam 3
Yorum
Serhat Hakan iyi yedek olur..Az oynayacağı içinde bence GS sevgisi,takım psikolojisi ve havasıyla beraber bize eski Hakandan kesitler sunabilir..
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Galatasaraylı isim affediliyor!
Toplam 3
Yorum
burhan bu adam galatasaraya çok hizmet verdi ve bu takımda kalmalı efendiliğini bozmayan adam gibi adam hakan balta
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Galatasaraylı isim affediliyor!
Toplam 3
Yorum
06 emre hakan balta müthiş bir profesyonel adam hiç olaylara karısmaz sessiz sakın aslında bi sene kalabalır dogru diger de jong falan kov gtsin
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