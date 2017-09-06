Mbappe'ye imza töreni
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain'in (PSG) Monaco'dan transfer ettiği Kylian Mbappe, yeni takımında tüm kupaları kazanmak istediğini söyledi.
Monaco'dan bonuslar dahil 180 milyon avroya transfer edilen Mbappe'nin, PSG Kulübü sahibi Nasser Al-Khelaifi'nin de katılımıyla Parc des Princes Stadı'nda basın tanıtımı gerçekleştirildi.
Fransız futbolcu Mbappe, basın tanıtımında yaptığı açıklamada, PSG gibi büyük bir kulübe gelmekten dolayı mutlu olduğunu belirterek, "PSG, her alanda zirveye oynayan ve en iyi olmayı hedefleyen bir kulüp. PSG'de tüm kupaları kazanmak istiyorum. Her yıl birçok başarı elde ederek kariyerimi en üst seviyeye taşımayı amaçlıyorum. Sürekli kendimi geliştirmek isteyen hırslı bir oyuncuyum. Hedefim, geçen sezondan daha çok gol atmak." ifadelerini kullandı.
PSG'ye imza atmasında Neymar'ın takımda bulunmasının tek etken olmadığını vurgulayan 18 yaşındaki golcü futbolcu, "PSG Kulübü, ilgimi çeken bir vizyona sahip. Geçmişi başarılarla dolu büyük bir kulübe geldim. Tabii ki Neymar'ın da takımda bulunması bir avantaj. Böyle bir oyuncuyla aynı takımda yer almak, sıra dışı bir deneyim olacak." değerlendirmesinde bulundu.
Transfer döneminde ilk olarak Monaco'da kalmak istediğini aktaran genç futbolcu, sonrasında yaşanan birtakım gelişmelerin ardından takımdan ayrılmaya karar verdiğini ifade etti.
Monaco'da oynadığı dönemde annesi tarafından antrenmanlara götürülüp getirilen Mbappe, "Artık beni annem bırakmıyor. Kulüp bana şoför tahsis etti. Ben de sürücülük dersleri alıyorum" diye konuştu.
Öte yandan Nasser Al-Khelaifi ise Neymar ve Mbappe için ödenen yüksek bonservis bedelleri nedeniyle UEFA'nın kulüp hakkında açtığı soruşturmaya ilişkin, "Saklayacak bir şeyimiz yok. Gereken açıklamaları yaptık. Her şeyi kurallar dahilinde gerçekleştirdik." diye konuştu.
- 06 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:25
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Ozan ıslıklarla girdi
Toplam 4
Yorum
milli Milli maç ama halen takım futbolcusu gibi bakılıyor onun için milli takım buralarda bu kafalar değişmediği sürece buralarda devam
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Milan'dan flaş Sosa açıklaması
Toplam 8
Yorum
gs yıllık 5 milyon euro 3 yıl için 20 mılyon lıra bonservis 25 milyon lira yapma trabzon valla batarsın billa batarsın
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Şener'den Emre Belözoğlu açıklaması
Toplam 1
Yorum
metin ya kardesim bu emre ve volkan yuzunden insanlar milli takimdan sogudu bu adamlar bizi dunya sampiyonumu yaptida vazgecimiyor bunlardan
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