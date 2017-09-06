İran ve Arabistan Dünya Kupası'nda

Dünya Kupası'na Asya kıtasından katılacak takımları belirlemek için altışar takımın yer aldığı iki gruptaki elemeler dün oynanan maçlarla sona erdi.

Tarihinde 4 kez katıldığı ancak ilk turu geçemediği Dünya Kupası'na yeniden bilet almak için A Grubu'nda mücadele eden İran, 2-0'lık Katar galibiyetiyle başladığı grup maçlarını 6 galibiyet ve 4 beraberlikle tamamladı.

12 ülke arasında yenilgisiz tek takım olarak dikkati çeken teknik direktörlüğünü Portekizli eski kaleci Carlos Queiroz'un yaptığı İran, grubu 22 puanla Güney Kore'nin önünde lider olarak bitirdi ve doğrudan Dünya Kupası'na katılma hakkını elde etti.

A Grubu'nun sürprizi, altı yıldır iç savaşla mücadele eden Suriye'den geldi. Son maçında başkent Tahran'daki Azadi Stadı'nda lider İran'a konuk olan Suriye, 2-1 geride götürdüğü maçın uzatma dakikasında Ömer Al Soma'nın attığı golle sahadan berabere ayrıldı. Puanını 13'e yükselten Suriye, üçüncülüğü elde ederek play-off'lara kaldı.

Tarihinde hiç Dünya Kupası'na katılamayan Suriye, B Grubu üçüncüsü Avustralya ile ekim ayında play-off mücadelesi verecek. Bu turu geçen takım, Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Konfederasyonundan gelen takımla Rusya'ya gidebilmek için bir kez daha play-off oynayacak.

A Grubu'nda Suriye ile aynı puana sahip Özbekistan, averajla dördüncü sırada kaldı ve gruptan çıkamadı. 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Katar ise elemeleri 7 puanla son sırada tamamladı.

Suudi Arabistan 5. kez

Hollandalı teknik adam Bert van Marwijk ile eleme gruplarında 10 maçta 19 puan toplayan ve lider Japonya ile doğrudan Dünya Kupası vizesi alan Suudi Arabistan, tarihinde beşinci kez bu heyecanı yaşayacak.

1994 Dünya Kupası'nda F Grubu'nda Hollanda ile ilk iki sırayı alarak ikinci tura çıkan Suudi Arabistan, İsveç'e 3-1 yenilerek evine dönmüştü. Suudi Arabistan, 1998, 2002 ve 2006 yıllarında ise gruplarda mücadele etmişti.

B Grubu'ndaki bir diğer Asya ülkesi Birleşik Arap Emirlikleri 13 puanla dördüncü, Irak ise 11 puanla beşinci sırayı alarak gruplardan çıkamadı.