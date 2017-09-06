Futbolcular Derneği'nden açıklama

Yabancı oyuncu sınırı ile ilgili tartışmalar devam ederken Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD)'nin resmi sitesinde konuyla ilgili açıklama yayınlandı.



İşte o açıklama:

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği olarak bizler, Yabancı oyuncu sayısının serbest bırakılmasına karşı değiliz.



Bizler yabancı oyuncu sayısının sınırlanmasının değil, özgür bir ortamda, fırsat ve rekabet eşitliğinin sağlanmasının yanındayız.



Bizler, yabancı oyuncuların ödemeleri günü gününe yapılırken Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oyuncuların maaşlarını ödemeyen kulüplere karşıyız,



Yabancı oyuncular Türkiye'de yaşadığı en ufak bir uyuşmazlıkta FIFA'ya başvurup çözüme ulaşırken yerli oyuncuların aynı haklara sahip olamamasına karşıyız,



"Sen bizim evladımızsın" deyip, her türlü fedakarlığı bekleyip, hakkını aradığında "hain" damgası yapıştıranlara karşıyız,



Yabancı oyunculara sesini çıkaramayanların, kendilerini kurtarmak adına yerli oyuncuları taraftar ve medyanın önüne atmasına karşısındayız,



Sadece bir yabancı oyuncuya vereceği parayla kulübünün altyapısından 10 oyuncu yetiştirebileceğini görmeyen, görse de kişisel egoları yüzünden görmezden gelen futbol yöneticilerine karşıyız,



Milli Takım'ı bu anlamsız gündemlerin yeri yapanlara, futbolun asıl sorunlarına kulak tıkayanlara karşıyız.



Yaklaşık 2.500 Profesyonel futbolcunun oynadığı alt liglerin yok sayılmasına, maçlarının yayınlanmamasına, bu çocukların futbolcudan öte mülteci gibi görülmesine karşıyız.



Sadece yerlilerin oynadığı bir ligde yerli kısıtlaması getirilmesine, bu yüzden futbolcu kardeşlerimizin Profesyonel futbol hayatlarını bırakmak yada futbolu bırakmak zorunda kalmalarına karşıyız.



3. Ligdeki yaş sınırı sebebi ile klüp bulamayan futbolcu kardeşlerimizin ailelerinin dağılmasının ve boşanmış olmalarının umurunda olmayanlara karşıyız.



Profesyonel olmalarına, aynı mesleği yapmalarına ve aynı statüde olmalarına rağmen 3. Ligde askerlik tecil hakkı bulunmayan futbolcuların tehdit edilmesine, şantaj yapılmasına, işlerinin ellerinden alınmasını umursamayanlara karşıyız.



Türkiye'de 3600'ün üzerinde profesyonel lisanslı futbolcu var. Yabancı sorunu konusu sadece Süper Lig'deki 400-450 kişilik elit kitleyi ilgilendirmekte. Türk Futbolu'nun yükselişini de çöküşünü de bu anlamsız gündem üzerinden tartışanları, futbolun gerçek sorunlarını görmeye, araştırmaya, tartışmaya ve çözümün bir parçası olmaya davet ediyoruz.