Brezilya'ya Kolombiya freni
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Brezilya, deplasmanda Kolombiya ile 1-1, Arjantin ise konuk ettiği Venezuela ile 1-1 berabere kaldı.
Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası'nın Güney Amerika Elemeleri'nin 16. haftasında 5 karşılaşma oynandı.
Barranquilla kentindeki Metropolitano Stadı'nda oynanan mücadelede, Dünya Kupası vizesini garantileyen Brezilya, Kolombiya'nın konuğu oldu.
Brezilya, 45+2. dakikada Willian'ın golüyle soyunma odasına 1-0 önde girdi. Kolombiya ise Radamel Falcao'nun 56. dakikada fileleri sarsmasıyla skoru eşitleyerek mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrıldı. Grup lideri Brezilya'nın 9 maçlık galibiyet serisi, bu sonuçla son buldu.
Başkent Buenos Aires'teki El Monumental Stadı'nda grup sonuncusu Venezuela'yı ağırlayan Arjantin ise rakibiyle 1-1 berabere kalarak Dünya Kupası vizesi şansını zora soktu.
İlk yarısı golsüz geçen mücadelede Venezuela 51. dakikada Jhon Murillo'nun ağları sarsmasıyla 1-0 öne geçerken, Arjantin ise 54. dakikada Rolf Feltscher'in kendi kalesine attığı golle mücadeleden 1 puan alabildi.
İlk 4 takımın doğrudan Dünya Kupası vizesi aldığı grupta 24 puanla 5. sırada yer alan Arjantin, grubunu bu sırada tamamlaması halinde play-off maçına çıkacak.
Grubun diğer karşılaşmalarında Uruguay, konuk olduğu Paraguay'ı 2-1, Bolivya, ağırladığı Şili'yi 1-0, Peru ise deplasmanda Ekvador'u 2-1 yendi.
CONMEBOL 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde oluşan puan durumu şöyle:
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|P
|Brezilya
|16
|11
|4
|1
|38
|11
|27
|37
|Uruguay
|16
|8
|3
|5
|28
|18
|10
|27
|Kolombiya
|16
|7
|5
|4
|19
|16
|3
|26
|Peru
|16
|7
|3
|6
|26
|25
|1
|24
|Arjantin
|16
|6
|6
|4
|16
|15
|1
|24
|Şili
|16
|7
|2
|7
|24
|23
|1
|23
|Paraguay
|16
|6
|3
|7
|17
|23
|-6
|21
|Ekvador
|16
|6
|2
|8
|24
|24
|0
|20
|Bolivya
|16
|4
|1
|11
|14
|34
|-20
|13
|Venezuela
|16
|1
|5
|10
|18
|35
|-17
|8
- 06 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:50
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Ozan ıslıklarla girdi
Toplam 3
Yorum
bora bora adam kaybetmek kolaydır bız sıklıkla yaparız bunu cahıl taraftar olursa sporda o yonde sekıl alıyor milli forma oyuncusu yuhlanmaz.
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Brezilyalılar ile 'Adam Adama'
Toplam 2
Yorum
cheru guera sağ kanat o :)
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Fenerbahçe'den Eto'o açıklaması
Toplam 27
Yorum
fenerbahçeli 36 yaşındakı adama muhtaçsa fenerbahçe vah haline şampıyonluk yine hayal 3.luk garanti ama sıkmayın canınızı
Brezilya'ya Kolombiya freni haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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