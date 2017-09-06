 Brezilya'ya Kolombiya freni – Fotomaç – 06 Eylül 2017
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    06 Eylül 2017, Çarşamba
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    'ya Kolombiya freni

    Brezilya'ya Kolombiya freni

    Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde , deplasmanda Kolombiya ile 1-1, ise konuk ettiği Venezuela ile 1-1 berabere kaldı.

    Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası'nın Güney Amerika Elemeleri'nin 16. haftasında 5 karşılaşma oynandı.

    Barranquilla kentindeki Metropolitano Stadı'nda oynanan mücadelede, Dünya Kupası vizesini garantileyen , Kolombiya'nın konuğu oldu.

    Brezilya, 45+2. dakikada Willian'ın golüyle soyunma odasına 1-0 önde girdi. Kolombiya ise Radamel Falcao'nun 56. dakikada fileleri sarsmasıyla skoru eşitleyerek mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrıldı. Grup lideri Brezilya'nın 9 maçlık galibiyet serisi, bu sonuçla son buldu.

    Başkent Buenos Aires'teki El Monumental Stadı'nda grup sonuncusu Venezuela'yı ağırlayan ise rakibiyle 1-1 berabere kalarak Dünya Kupası vizesi şansını zora soktu.

    İlk yarısı golsüz geçen mücadelede Venezuela 51. dakikada Jhon Murillo'nun ağları sarsmasıyla 1-0 öne geçerken, Arjantin ise 54. dakikada Rolf Feltscher'in kendi kalesine attığı golle mücadeleden 1 puan alabildi.

    İlk 4 takımın doğrudan Dünya Kupası vizesi aldığı grupta 24 puanla 5. sırada yer alan Arjantin, grubunu bu sırada tamamlaması halinde play-off maçına çıkacak.

    Grubun diğer karşılaşmalarında Uruguay, konuk olduğu Paraguay'ı 2-1, Bolivya, ağırladığı Şili'yi 1-0, Peru ise deplasmanda Ekvador'u 2-1 yendi.

    CONMEBOL 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde oluşan puan durumu şöyle:

    Takım O G B M A Y Av P
    Brezilya 16 11 4 1 38 11 27 37
    Uruguay 16 8 3 5 28 18 10 27
    Kolombiya 16 7 5 4 19 16 3 26
    Peru 16 7 3 6 26 25 1 24
    Arjantin 16 6 6 4 16 15 1 24
    Şili 16 7 2 7 24 23 1 23
    Paraguay 16 6 3 7 17 23 -6 21
    Ekvador 16 6 2 8 24 24 0 20
    Bolivya 16 4 1 11 14 34 -20 13
    Venezuela 16 1 5 10 18 35 -17 8
    1. 06 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:50
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