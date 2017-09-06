 Avrupa devlerini peşine taktı – Fotomaç – 06 Eylül 2017
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    06 Eylül 2017, Çarşamba
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    Avrupa devlerini peşine taktı

    Avrupa devlerini peşine taktı

    Bayer Leverkusen'in 18 yaşındaki Türk asıllı genç yıldızı Atakan Akkaynak için Avrupa devleri sıraya girdi.

    Atakan Akkaynak Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına takıldı. Barcelona'nın takip ettiği genç yetenek için Chelsea ve Roma da devreye girdi

    Alman kulübü ile 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç orta sahanın şu ana kadar as takımda forma giyemedi.

    Almanya Milli Takımı'nın alt yaş takımlarında görev alan Atakan Akkaynak, Almanya'nın geleceği en parlak futbolcuları arasında gösteriliyor.

    Türkiye Milli Takımı'nı geri çeviren ve tecihini Almanya'dan yana kullanan Atakan, liderlik vasfının yanından her iki ayağını da kullanabilmesi ön plana çıkan özelliklerinden...

    1. 06 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:57
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