Avrupa devlerini peşine taktı
Bayer Leverkusen'in 18 yaşındaki Türk asıllı genç yıldızı Atakan Akkaynak için Avrupa devleri sıraya girdi.
Atakan Akkaynak Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına takıldı. Barcelona'nın takip ettiği genç yetenek için Chelsea ve Roma da devreye girdi
Alman kulübü ile 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç orta sahanın şu ana kadar as takımda forma giyemedi.
Almanya Milli Takımı'nın alt yaş takımlarında görev alan Atakan Akkaynak, Almanya'nın geleceği en parlak futbolcuları arasında gösteriliyor.
Türkiye Milli Takımı'nı geri çeviren ve tecihini Almanya'dan yana kullanan Atakan, liderlik vasfının yanından her iki ayağını da kullanabilmesi ön plana çıkan özelliklerinden...
- 06 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 20:57
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Galatasaraylı isim affediliyor!
Toplam 3
Yorum
Serhat Hakan iyi yedek olur..Az oynayacağı içinde bence GS sevgisi,takım psikolojisi ve havasıyla beraber bize eski Hakandan kesitler sunabilir..
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Galatasaraylı isim affediliyor!
Toplam 3
Yorum
burhan bu adam galatasaraya çok hizmet verdi ve bu takımda kalmalı efendiliğini bozmayan adam gibi adam hakan balta
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Galatasaraylı isim affediliyor!
Toplam 3
Yorum
06 emre hakan balta müthiş bir profesyonel adam hiç olaylara karısmaz sessiz sakın aslında bi sene kalabalır dogru diger de jong falan kov gtsin
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