Suriye, play-off biletini kaptı

Asya elemelerinin 3. turunda, A Grubu karşılaşmaları tamamlandı.

Özbekistan deplasmanında golsüz berabere kalan Güney Kore, puanını 15 yaparak grupta lider İran'ın ardından Dünya Kupası bileti alan ikinci takım oldu.

Suriye, İran deplasmanında son dakikalarda bulduğu golle mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. İran'ın gollerini 45 ve 64. dakikalarda Sardar Azmoun attı. Suriye'nin golleri 13. dakikada Tamer Haj Mohamad ve 90+3. dakikada Omar Al Somah'tan geldi. Bu sonuçla grubu 13 puan ve averajla Özbekistan'ın önünde 3. sırada bitiren Suriye, play-off oynama hakkı elde etti. Suriye, B Grubu üçüncüsüyle Asya elemelerinin play-off turunda karşılaşacak. Bu turun galibi ise Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu'ndan (CONCACAF) gelen bir takımla Dünya Kupası'na gidebilmek için play-off maçına çıkacak.

Öte yandan gruptaki diğer maçta Çin, Katar deplasmanında 2-1 galip geldi. Katar'ın tek golünü 47. dakikada Akram Afif, Çin'in gollerini 74. dakikada Zhi Xiao ve 83. dakikada Lei Wu kaydetti.