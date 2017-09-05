 Haydi Ay-Yıldızlılar! – Fotomaç – 05 Eylül 2017
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    05 Eylül 2017, Salı
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    Haydi Ay-Yıldızlılar!

    Haydi Ay-Yıldızlılar!

    Türkiye bugün hem futbol hem de basketbolda milli heyecana sahne olacak.

    Dünya Kupası 2018 eleme grubunda geçtiğimiz cumartesi günü tüm Türkiye'yi yasa boğan A Milli Futbol Takımımız, bu akşam grupta lider durumda bulunan Hırvatistan'ı ağırlayacak. Rakibimizin en etkili isimlerinden Rakitic, Kosova maçında geçirdiği sakatlıktan dolayı bugün bize karşı forma giyemeyecek.

    MUTLAKA KAZANMAMIZ GEREKİYOR
    Grupta Finlandiya'nın İzlanda'yı yenmesiyle ayağına kadar gelen fırsatı Ukrayna'ya yenilerek geri çeviren Millilerimizin, bu akşam Hırvatistan'ı mutlaka yenmesi gerekiyor. Grubun diğer maçında ise iki önemli rakibimiz; İzlanda ile Ukrayna karşı karşıya geliyor. Ay-Yıldızlı ekibimiz Hırvatistan'ı yener, bu karşılaşma ise beraberlikle sonuçlanırsa gruptan çıkma umutlarımız daha da artacak. Büyük heyecana sahne olacak ve Eskişehir'de oynanacak Türkiye-Hırvatistan maçı saat 21:45'te başlayacak.

    12 DEV ADAM BELÇİKA KARŞISINDA
    Final serisi ülkemizde oynanacak 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ise 12 Dev Adam, Belçika'ya karşılaşacak. Dün akşam oynanan maçta şampiyonluk adaylarından Sırbistan'ı elinden kaçıran basketbolcularımız, Beliçika'yla önemli bir kaşılaşmaya çıkacak. 12 Dev Adam'ın grupta ilk 4'te yer alması ve bir üst tura çıkması için bu akşam Belçika'yı mutlaka yenmesi gerekiyor. Bu önemli karşılaşmanın başlama saati ise 21:00.

    1. 05 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 11:35
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