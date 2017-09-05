FIFA'dan flaş karar

2018 Dünya Kupası yaklaşırken birçok ülkenin şikayetçi olduğu FIFA ülkeler sıralamasının puanlama sisteminde değişikliğe gidiliyor.

Geçtiğimiz günlerde İngiltere Menajeri Gareth Southgate, eleme grubundaki 8 maçta da yenilgi yüzü görmemelerine rağmen hazırlık maçlarında Almanya ve Fransa karşısında aldıkları mağlubiyetlerin etkisiyle 13'üncü basamağa gerilediklerini ve daha kolay hazırlık maçı yapan takımların kendilerini sıralamada geçerek avantaj sağladığını belirtmişti. Bu sebeple 2018 Dünya Kupası grup kuraları çekiminde düşük bir torbada yer alabileceklerine dikkat çeken 47 yaşındaki teknik adam, FIFA'dan bu konuda yeni bir sistem talep etti.

Fransa da puanlama sistemine tepki gösteren ülkelerden. Euro 2016'da final oynayan ve 2018 Dünya Kupası Eleme Grubu'nda liderliğini sürdüren Maviler, hazırlık maçlarında aldıkları İspanya yenilgisi ve Fildişi Sahilleri beraberliği yüzünden 10'uncu sıraya gerilemelerinin sorumlusu olarak sıralama kriterlerini görüyor.

Mevcut sistemde FIFA uluslararası müsabakaları dört farklı katsayıyla kategorilendiriyor. Hazırlık maçları 1, Dünya Kupası ve kıta şampiyonası eleme grupları maçları 2.5, Konfederasyon Kupası maçları 3, Dünya Kupası maçları 4 puanla hesaplamalara giriyor.

NBC'ye konuşan FIFA yetkilisi, yeni sıralama sistemini 2018 Dünya Kupası kura çekimi öncesine kadar hayata geçirmeyi planladıklarını söyledi.

Türkiye son olarak 10 Ağustos'ta güncellenen FIFA sıralamasında 33'üncü basamakta bulunuyor.