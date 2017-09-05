Almanya'dan yarım düzine gol
2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 8. haftasına, 3 grupta oynanan 9 maçla devam edildi.
Rusya'nın ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerde C, E ve F gruplarında 9 karşılaşma oynandı.
Elemelerde C Grubu'nda Almanya konuk ettiği Norveç'i 6-0 yendi. Almanya'nın gollerini 10. dakikada Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, 17. dakikada Julian Draxler, 21 ve 40. dakikalarda Timo Werner, 50. dakikada Leon Goretzka, 79. dakikada Mario Gomez kaydetti.
Grubun diğer maçlarında Azerbaycan ağırladığı San Marino'yu 5-1, Kuzey İrlanda ise konuk ettiği Çekya'yı 2-0 mağlup etti.
F Grubu maçında İngiltere sahasında Slovakya'yı 2-1'lik skorla geçti. Deplasman ekibi henüz 3. dakikada Stanislav Lobotka'nın attığı golle 1-0 öne geçse de İngiltere, 37. dakikada Eric Dier ve 59. dakikada Marcus Rashford'un rakip filelere meşin yuvarlağı göndermesiyle mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.
Gruplarda oynanan 9 karşılaşmada alınan sonuçlar şöyle:
C Grubu:
Almanya-Norveç: 6-0
Azerbaycan-San Marino: 5-1
Kuzey İrlanda-Çekya: 2-0
E Grubu:
Polonya-Kazakistan: 3-0
Ermenistan-Danimarka: 1-4
Karadağ-Romanya: 1-0
F Grubu:
Slovenya-Litvanya: 4-0
İskoçya-Malta: 2-0
İngiltere-Slovakya: 2-1
- 05 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 01:45
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Beşiktaş Vida kararını verdi
Toplam 3
Yorum
krtal tabi ya doğru karar ama sosa ozinin yerne alınmalı
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Bu millet size kazanmayı emrediyor!
Toplam 1
Yorum
Demiroren once sen git Topal hala stoper oynuyor inanamiyorum bu adam gercekten bunakmis
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"Ben yabancı kuralına karşıyım"
Toplam 83
Yorum
HAKAN 30 yaşında söylediği gibi futbolu bırakanların 20'li yaşlardaki futbolunuda gördük ya neyse.
Almanya'dan yarım düzine gol haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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