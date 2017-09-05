A Spor yaz aylarına damgasını vurdu!

Kantar Media Ağustos ayı ölçümlerine göre A Spor rakiplerini büyük fark ile geride bırakarak birçok kategoride birinci oldu.

21 aydır aralıksız devam ettirdiği başarısını bu ay da sürdüren A Spor, yaz aylarını Türkiye'nin tercih ettiği spor kanalı olarak tamamladı.

Transfer döneminde sıcak, detaylı ve özel haberleriyle taraftarın ilgi ile takip ettiği spor kanalı olan A Spor, futbolseverlerin kesinleşen birçok transferi ilk duyduğu kanal oldu.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HEYECANI ÜÇ YIL DAHA A SPOR'DA

Tüm renkleri ile Türkiye'yi kucaklayan Ziraat Türkiye Kupası, üç sene daha Turkuvaz Medya Grubu kanallarında futbolseverler ile buluşacak.

İlk tur maçları ile başlayan Ziraat Türkiye Kupası heyecanı spor yayıncılığının zirvedeki kanalı A Spor'da sezona merhaba dedi.

Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz maç keyfi için ekran başına geçen binlerce taraftar, takımlarının karşılaşmalarını A Spor'dan soluksuz takip etti. Karşılaşmaları aynı anda A Spor Radyo'dan takip etme şansı bulan taraftarlar, birçok mecradan Ziraat Türkiye Kupası heyecanınca ortak oldu.

GÜNDEMİ OLUŞTURAN KONUKLAR VE PROGRAMLAR A SPOR'DA

A Spor ekranlarında futbolseverler ile buluşan futbolun fenomen programlarında usta yorumcuların, maçların kritik pozisyonlarını analiz ederek karşılaşmaları yorumladığı programlar, yayınlandığı günlerde rakiplerini açık ara fark ile geride bırakırken, A Spor yeni sezon güçlü bir girişi yaptı.

Sabahın ilk ışıkları ile başlayan canlı yayın maratonunda gazete manşetleri, günün gündemi ile spor dünyasındaki tüm gelişmeler A Spor ekranında izleyici ile buluşurken, en sıcak transfer haberleri, futbol gündemine dair değerlendirme ve analizler, bu sezonda yine A Spor ekranlarında futbolseverler ile buluşmaya devam edecek.

SÜPER LİG ÖZETLERİ A SPOR'DA!

Süper Lig özet görüntülerini de karşılaşmanın hemen ardından ekrana gelen, programlarda usta yorumcular en tartışmalı pozisyonları yorumlarken, maçlardan ayrıntılı değerlendirmeler ve hakem kararlarının yorumu da canlı yayında sıcağı sıcağına ekrana geliyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi özetlerini bu sezon da yayın akışına ekleyen A Spor'da temsilcilerimizin karşılaşmalarının özetleri, şifresiz ve HD kalitesi ile futbolseverler ile buluşurken, profesyonel boksun zirvesindeki isimlerin ringe çıktığı, dünyanın merakla beklediği karşılaşmalar yeni sezonda yine A Spor ekranlarında olacak.

Yeni sezonda programları, özel haberleri, analiz dosyaları ile gündeme yön vermeye hazırlanan A Spor, sporun haber kanalı olarak gerçek sporseverlerin değişmeyen adresi olmaya devam edecek.



