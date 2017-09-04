 Zidane'ı gözyaşlarına boğan olay – Fotomaç – 04 Eylül 2017
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    04 Eylül 2017, Pazartesi
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    Zidane'ı gözyaşlarına boğan olay

    Zidane'ı gözyaşlarına boğan olay

    Futboldaki başarısını teknik direktörlük koltuğunda da süren Zinedine Zidane , Telefoot'a verdiği röportajda gözyaşlarını tutamadı.

    2006 Dünya Kupası Finali'nde İtalyan futbolcu Marco Materazi'ye kafa attığı o an hakkında düşünceleri sorulan Fransız efsane olay hakkında şu cevabı verdi: O hareketi yapmakla övünmedim. Tüm genç insanlar, teknik adamlar ve seyirciler futbolu farklı bir mecraya çevirirler. Öte yandan benim de kariyerim ve hayatım var. Bu da hoş olmayan anılardan biri. Bunu kabul etmemiz ve kanıksamamız gerek.

    ZİDANE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
    Programda futbolculuk yıllarından görüntüler verilirken eğlendiği görülen sonraki görüntüde gözyaşlarını tutumadı. Ekranda bir anda babasını gören futbol efsanesinin gözyaşları sel oldu. Zidane'ın babası Smail'in görüntüde, "Onu sevdiğimi söylerken hiç utanmadım. Ona telefonda birçok kez kendisini sevdiğimi söyledim ve şim de söylüyorum, gelecekte de söyleyeceğim" ifadeleri yer aldı.

    1. 04 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 08:06
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