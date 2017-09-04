Zidane'ı gözyaşlarına boğan olay
Futboldaki başarısını teknik direktörlük koltuğunda da süren Zinedine Zidane , Telefoot'a verdiği röportajda gözyaşlarını tutamadı.
2006 Dünya Kupası Finali'nde İtalyan futbolcu Marco Materazi'ye kafa attığı o an hakkında düşünceleri sorulan Fransız efsane olay hakkında şu cevabı verdi: O hareketi yapmakla övünmedim. Tüm genç insanlar, teknik adamlar ve seyirciler futbolu farklı bir mecraya çevirirler. Öte yandan benim de kariyerim ve hayatım var. Bu da hoş olmayan anılardan biri. Bunu kabul etmemiz ve kanıksamamız gerek.
ZİDANE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Programda futbolculuk yıllarından görüntüler verilirken eğlendiği görülen sonraki görüntüde gözyaşlarını tutumadı. Ekranda bir anda babasını gören futbol efsanesinin gözyaşları sel oldu. Zidane'ın babası Smail'in görüntüde, "Onu sevdiğimi söylerken hiç utanmadım. Ona telefonda birçok kez kendisini sevdiğimi söyledim ve şim de söylüyorum, gelecekte de söyleyeceğim" ifadeleri yer aldı.
- 04 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 08:06
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"Herkes umudunu korusun"
Toplam 23
Yorum
İsa Ulan iki başarılı sonuç alınsın hepiniz o başkanın bi taraflarını öpersiniz boş boş konuşuyorsunuz hepiniz
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Yeniden Junuzovic
Toplam 1
Yorum
İsa Şu adama takılıp kaldınız be arkadaş
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"Herkes umudunu korusun"
Toplam 23
Yorum
Sabo Sayın başkan sana artık kimse inanmıyor deniz bitti 50 sene değil 500 senede geçse size şampiyonluk haram tabii birde ilahi adalet var saygı
Zidane'ı gözyaşlarına boğan olay haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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