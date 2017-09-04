 Ömer Üründül'ü köpek ısırdı... – Fotomaç – 04 Eylül 2017
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    04 Eylül 2017, Pazartesi
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    'ü köpek ısırdı...

    Ömer Üründül'ü köpek ısırdı...

    Yazarlık ve yorumculuk yapan 'ü köpek ısırdı...

    Bodrum'da yaşanan olayı ise Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan, köşesinden duyurdu...

    Turan, Üründül'ün başına gelenleri özetle şöyle anlattı:

    " yaz aylarını Bodrum Gündoğan'da geçiriyor, sabah ve akşamları yürüyüş yaparak formunu koruyor, çok da iyi yapıyor.
    Önceki gün Gündoğan yaya yolundaki yürüyüşü sırasında çevresini 3 iri köpek sardı. Köpekler genellikle sevimli hayvanlardır ama onlara güven olmaz, bazen ısırırlar!
    Ömer Üründül'ü "Hırrr" diye tehdit ettiler.
    Sokak köpekleri bunlar… Niye başı boş? Belediyeye sormak lâzım!
    Ömer Üründül korkmadı… Keşke korkup kaçsaydı… Korkmadığı için, o azgın hayvanlardan birinin dişleri "hart diye" kalçasına geçti!
    Kadim arkadaşı Kemal Ulusu, Ömer Üründül'ün yardımına koşup onu Bodrum Devlet Hastanesi'ne yetiştirdi. Kuduz aşısı yaptılar! Kocaman bir iğne!
    Köpekler ne oldu? Başkalarını ısırmak üzere ortadan kayboldular!
    Bodrum Belediye yetkilileri bu yazıyı bir ihbar kabul etsinler. Yoksa daha çok kişinin poposu ısırılacak!
    Kemal Ulusu, Ömer Üründül'e sordu:
    "Bir sıkıntın var mı?"
    Üründül "Popomun üzerine oturamıyorum" dedi.
    Geçmiş olsun diyoruz."

    1. 04 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:11
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