 O fotoğrafı çerçeveletti – Fotomaç – 04 Eylül 2017
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    04 Eylül 2017, Pazartesi
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    O fotoğrafı çerçeveletti

    O fotoğrafı çerçeveletti

    Brezilya liginde rakibine yumruk atan Felipe Melo, o anın fotoğrafını çerçeveletip odasına koydu.

    Brezilya'nın Palmeiras ekibinde forma giyen Felipe Melo yaptıklarıyla çok konuşulmaya devam ediyor.

    Penarol ile oynanan maçta rakibine attığı yumrukla tepki toplayan ve 6 maç ceza alan Melo o anın fotoğrafını çerçeveletip odasına koydu.

    Melo'nun çerçevelettiği fotoğraf, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda ortaya çıktı.

    1. 04 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:49
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