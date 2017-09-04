Kırgızistan - Myanmar maçı oynanmayacak
Kırgızistan Başbakanlık Basın Merkezi, 2019 Asya Kupası Elemeleri'nde Kırgızistan ile Myanmar arasında yarın yapılması gereken grup maçının güvenlik sorunu gerekçesiyle oynanamayacağını duyurdu
Kırgızistan Başbakanlık Basın Merkezi, 2019 Asya Kupası Elemeleri A Grubu'nda Kırgızistan ile Myanmar arasında yarın oynanması planlanan karşılaşmanın güvenlik sorunu nedeniyle yapılamayacağını bildirdi.
Basın merkezinden yapılan açıklamada, yarın başkent Bişkek'teki Dolon Omurzakov Stadı'nda oynanması planlanan karşılaşmanın, Kırgızistan Başbakanı Sapar İsakov'un aldığı kararla güvenlik sorunu gerekçesiyle yapılamayacağı belirtildi.
Basın toplantısı düzenleyen Kırgızistan Futbol Federasyonu Başkanı Semetey Sultanov ise maç bileti ücretlerinde iade yapılacağını kaydetti.
- 04 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:00
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