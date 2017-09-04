Belçika, Dünya Kupası biletini aldı
Avrupa Elemeleri'nden Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen ilk takım Belçika oldu. H Grubu'nda Yunanistan'a konuk olan Belçika, 2-1'lik galibiyetle bileti kaptı.
Karaiskaki Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısında gol olmazken, son 20 dakikada goller ardı ardına geldi. 70. dakikada konuk takım, Verthongen'in golüyle öne geçti. Ev sahibi 2 dakika sonra Zeca ile skora dengeyi getirdi. Ancak Yunanistan'ın beraberlik sevinci sadece 2 dakika sürdü. 75'te Lukaku sahneye çıktı ve maçı Belçika'ya getirdi.
2-1'lik galibiyetle puanını 22'ye çıkaran Belçika, son 2 maça 2. sıradaki Bosna'nın 8 puan önünde girdi ve Rusya'daki Dğnya Kupası'na katılmayı başaran ilk takım oldu.
Ev sahibi Rusya'nın dışında Brezilya, İran, Japonya ve Meksika Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen takımlar.
- 04 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:49
-
Alanyaspor'un yıldızını istiyor...
Toplam 7
Yorum
polad sakin ha
-
Alanyaspor'un yıldızını istiyor...
Toplam 7
Yorum
kartalyasar Emre AKBABA Antalyaspor ptt 1.ligde iken Emreyi Alanyaspora kiraladı orada iki yıl oynadı süper lige çıktı,2yıldır hala oynuyor.Şimdiye kadar gözünüz,aklınız neredeydi.özellikle son 10 yılda Neyi dogru yaptınız.Yuuuh,yuh.
-
Yeni Fener geliyor
Toplam 11
Yorum
yumurta gelince.. soldadonun iyi bir araştırma ile alınmadığını şimdi anlamış olduk...hala fernandao diyor..rvp diyor..
Belçika, Dünya Kupası biletini aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.