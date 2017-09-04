Almanya'dan Danimarka'ya yarım düzine gol
2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 8. haftasına, 3 grupta oynanan 9 maçla devam edildi.
Rusya'nın ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerde C, E ve F gruplarında 9 karşılaşma oynandı.
Elemelerde C Grubu'nda Almanya konuk ettiği Norveç'i 6-0 yendi. Almanya'nın gollerini 10. dakikada Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, 17. dakikada Julian Draxler, 21 ve 40. dakikalarda Timo Werner, 50. dakikada Leon Goretzka, 79. dakikada Mario Gomez kaydetti.
Grubun diğer maçlarında Azerbaycan ağırladığı San Marino'yu 5-1, Kuzey İrlanda ise konuk ettiği Çekya'yı 2-0 mağlup etti.
F Grubu maçında İngiltere sahasında Slovakya'yı 2-1'lik skorla geçti. Deplasman ekibi henüz 3. dakikada Stanislav Lobotka'nın attığı golle 1-0 öne geçse de İngiltere, 37. dakikada Eric Dier ve 59. dakikada Marcus Rashford'un rakip filelere meşin yuvarlağı göndermesiyle mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.
Gruplarda oynanan 9 karşılaşmada alınan sonuçlar şöyle:
C Grubu:
Almanya-Norveç: 6-0
Azerbaycan-San Marino: 5-1
Kuzey İrlanda-Çekya: 2-0
E Grubu:
Polonya-Kazakistan: 3-0
Ermenistan-Danimarka: 1-4
Karadağ-Romanya: 1-0
F Grubu:
Slovenya-Litvanya: 4-0
İskoçya-Malta: 2-0
İngiltere-Slovakya: 2-1
- 04 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:59
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"Ben yabancı kuralına karşıyım"
Toplam 65
Yorum
Ali 30 yaşında futbolu bırakan tembeldir. Çalısa ve kendine iyi baksa (örneğin Bülent Korkmaz) fazla oynar.
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Aziz Yıldırım'dan transfer açıklaması
Toplam 77
Yorum
GFB BAŞKAN OYUNCU TRANSFERİ YAPAMAYINCA YABANCI SINIRI GELSİN DEMEK BİZE YAKIŞMAZ
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"Ben yabancı kuralına karşıyım"
Toplam 65
Yorum
semih YABANCI KURALINA LAF ATMA BURAK.EMİN OL BEĞENMEDİĞİNİZ YABANCI FUTBOLCULARI SEYRETMEK SİZİ SEYRETMEKTEN DAHA ZEVKLİ.
Almanya'dan Danimarka'ya yarım düzine gol haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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