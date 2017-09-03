Samandağspor'dan İspanya'ya transfer oldu!
Hatay Süper Amatör takımlarından Samandağspor'un 16 yaşındaki futbolcusu Hüseyin Gündüz, La Liga ekibi Villarreal'in altyapı takımlarından Primer Toque CF ile anlaştı.
Samandağspor Başkanı Yusuf Yatkın, Hüseyin Gündüz'ün futbol ülkesi olan İspanya'da top oynamasının gurur verici olduğunu belirterek, genç futbolcunun uyum ve dil sorunu olduğunu, bunları atlatmak için de belli bir süre gerektiğini söyledi.
Yatkın, "16 yaşındaki futbolcumuz ile ilk aşamada profesyonel sözleşme imzalanmadığı için Samandağspor Kulübü'ne herhangi bir transfer ödemesi yapılmadı. Dünyanın her yerinde amatör futbolcudan kulüp para kazanamaz. Profesyonel sözleşme imzalanacağı zaman federasyonun her yıl belirlediği miktar ne ise kulüpten yetiştirme parası karşılığında bedeli ödenerek futbolcu profesyonel sözleşmeye imza atar" dedi.
Samandağlı genç sporcu Hüseyin Gündüz'ün başarısının gurur verici olduğun ifade eden Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir, "Samandağspor Kulubü Başkanı Yusuf Yatkın başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bu başarıların artması, ilçemizin her anlamda en iyi yerlere gelmesi için gençlerimizi desteklemeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.
- 03 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 17:16
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Markovic geri dönüyor...
Toplam 6
Yorum
bjk 1903 bu adam inanın süper trasfer fb bu adamın bonservisini niye almadı anlamadım tek sorunu sık sakatlanması idi
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Van Persie için flaş iddia
Toplam 8
Yorum
uçan hollandalı bu sene robin van persie nin yılı olacak,görürsünüz iddia ediyorum bu yıl şov yapacak.bu sezon en az 3 gol atacak,en az 3.büyük golcüsün
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Arda'nın forma numarası belli oldu
Toplam 3
Yorum
Fatih51 Harika bir haber şimdi işte gerçekten şampiyonluğun en büyük adayıyz:D
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