O fotoğrafı çerçeveletti
Brezilya liginde rakibine yumruk atan Felipe Melo, o anın fotoğrafını çerçeveletip odasına koydu.
Brezilya'nın Palmeiras ekibinde forma giyen Felipe Melo yaptıklarıyla çok konuşulmaya devam ediyor.
Penarol ile oynanan maçta rakibine attığı yumrukla tepki toplayan ve 6 maç ceza alan Melo o anın fotoğrafını çerçeveletip odasına koydu.
Melo'nun çerçevelettiği fotoğraf, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda ortaya çıktı.
- 03 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 14:04
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Guliyev ‘ayın atleti’ne aday
Toplam 4
Yorum
ceren olur,hırvatistan maçında sizinkileri oynatsınlar diyeceğiz ama sizde fazla türk yok ki,olanlar oynuyor zaten...
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Memnun değilim
Toplam 25
Yorum
uyanın yan pasçılarla olmuyor bak fenerde olmuyor..
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Kenedy'yi al gel
Toplam 6
Yorum
mb hadi ordan senin gibilerin GS stadına adım bile atmaması lazım.
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