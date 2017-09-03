O fotoğrafı çerçeveletti

Brezilya'nın Palmeiras ekibinde forma giyen Felipe Melo yaptıklarıyla çok konuşulmaya devam ediyor.

Penarol ile oynanan maçta rakibine attığı yumrukla tepki toplayan ve 6 maç ceza alan Melo o anın fotoğrafını çerçeveletip odasına koydu.

Melo'nun çerçevelettiği fotoğraf, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda ortaya çıktı.



